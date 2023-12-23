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23 Aralık 2023 Cumartesi 23:34:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 23:34:00

Piyade Sözleşmeli Er Yılmaz'ın Çorum'daki ailesine şehadet haberi verildi

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın ailesine şehadet haberi verildi.

Şehit Yılmaz'ın Akkent Mahallesi'nde yaşayan babası Ramazan Yılmaz'a acı haberi yetkililer verdi.

Haberin verilmesinin ardından şehidin evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.

Şehit Aslan'ın cenazesinin memleketi Kırıkkale'de toprağa verileceği öğrenildi.

Etiketler : Piyade Er Semih Yılmaz şehit haberleri Pençe-Kilit Harekatı
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