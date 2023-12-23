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Emine Erdoğan: Art arda gelen acı haberler yüreğimizi dağladı
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23 Aralık 2023 Cumartesi 21:20:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 21:20:00

Emine Erdoğan: Art arda gelen acı haberler yüreğimizi dağladı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Art arda gelen acı haberler yüreğimizi dağladı... Şehit olan Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerimize acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Pençe Kilit Operasyonu Emine Erdoğan Taziye mesajı
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