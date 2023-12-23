Emine Erdoğan: Art arda gelen acı haberler yüreğimizi dağladı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Art arda gelen acı haberler yüreğimizi dağladı... Şehit olan Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerimize acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
- Bakan Fidan, BAE'li mevkidaşı ile görüştü
- Şehit babasından duygulandıran paylaşım: "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana"
- Piyade Sözleşmeli Er Aslan'ın Elazığ'daki ailesine şehadet haberi verildi
- Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın şehadet haberi Yozgat'taki ailesine verildi
- Emine Erdoğan: Art arda gelen acı haberler yüreğimizi dağladı
- "Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı sorulmaktadır"