Piyade Sözleşmeli Er Aslan'ın Elazığ'daki ailesine şehadet haberi verildi
Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın (22) ailesine şehadet haberi verildi.
Elazığ nüfusuna kayıtlı şehit Aslan'ın, Güneykent Mahallesi'nde yaşayan annesi Yeter ve babası Mehmet Aslan'a acı haberi yetkililer verdi.
Şehidin evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.
Şehit Aslan'ın cenazesinin, memleketi Elazığ'da toprağa verileceği öğrenildi.
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