VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Fidan, BAE'li mevkidaşı ile görüştü
Şehit babasından duygulandıran paylaşım: "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana"
Piyade Sözleşmeli Er Aslan'ın Elazığ'daki ailesine şehadet haberi verildi
Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın şehadet haberi Yozgat'taki ailesine verildi
Emine Erdoğan: Art arda gelen acı haberler yüreğimizi dağladı
"Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı sorulmaktadır"
23 Aralık 2023 Cumartesi 22:27:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 22:27:00

Şehit babasından duygulandıran paylaşım: "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana"

Kaynak: İHA

ABONE OL

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan'ın paylaşımı duygulandırdı. Şehit babası, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" ifadelerine yer verdi.

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Er Kemal Aslan (22) şehit düştü. Şehit haberinin baba ocağına bildirilmesinin ardından şehit babası Mehmet Aslan, sosyal medya üzerinden oğlunun da aralarında olduğu 6 şehidin ismini paylaşarak, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" ifadelerini kullandı. Paylaşım görenleri duygulandırdı.

Etiketler : pençe-kilit harekatı şehit kemal aslan
Konser bahane albüm şahane

Konser bahane albüm şahane
20'nci yıla özel konser

20'nci yıla özel konser
Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"

Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"
Songül'ün de sahneleri engellenmiş

Songül'ün de sahneleri engellenmiş
Arabesk zamanı

Arabesk zamanı
Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim

Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim
Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici

Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici
Cem Karaca sorumluluğu

Cem Karaca sorumluluğu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX