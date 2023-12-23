Şehit babasından duygulandıran paylaşım: "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana"

Şehit babasından duygulandıran paylaşım: "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana"

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Er Kemal Aslan (22) şehit düştü. Şehit haberinin baba ocağına bildirilmesinin ardından şehit babası Mehmet Aslan, sosyal medya üzerinden oğlunun da aralarında olduğu 6 şehidin ismini paylaşarak, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" ifadelerini kullandı. Paylaşım görenleri duygulandırdı.