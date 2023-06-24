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24 Haziran 2023 Cumartesi 15:43:00 - Güncelleme:24 Haziran 2023 Cumartesi 15:43:00

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü! "Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, Putin'e, Rusya'da yaşananların en kısa sürede suhuletle çözülmesi için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede aklıselim ile hareket edilmesinin gerektiğinin önemini vurguladı.

Görüşmede Rusya'da yaşananlardan kimsenin vazife çıkarmaması gerektiği vurgulayan Erdoğan, "Bu bağlamda yaşananların en kısa sürede uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

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Etiketler : recep tayyip erdoğan vladimir putin rusya
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