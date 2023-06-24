Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü! "Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede aklıselim ile hareket edilmesinin gerektiğinin önemini vurguladı.

Görüşmede Rusya'da yaşananlardan kimsenin vazife çıkarmaması gerektiği vurgulayan Erdoğan, "Bu bağlamda yaşananların en kısa sürede uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

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