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24 Haziran 2023 Cumartesi 09:27:00 - Güncelleme:24 Haziran 2023 Cumartesi 09:27:00

Rusya Savunma Bakanlığı: Prigojin ve taraftarlarının yaptıkları silahlı isyandır

Kaynak: AA

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Rusya Savunma Bakanlığı, "Prigojin ve taraftarlarının yaptıkları silahlı isyandır. Prigojin, Wagner savaşçılarını kendi suç macerasına sürüklüyor." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Wagner savaşçılarına çağrı yapıldı.

Wagner savaşçılarının "yalanla (Yevgeniy) Prigojin'in suç içerikli macerasına ve silahlı bir isyana sürüklendikleri" kaydedilen açıklamada, "Yoldaşlarınızın birçoğu, kalıcı konuşlanma yerlerine güvenli şekilde dönebilmek için yardım isteyerek hatalarını çoktan anladı. Böyle bir yardım, başvuran tüm savaşçı ve komutanlara sağlandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, paralı savaşçıların ihtiyatlı olması ve mümkün olan en kısa sürede Rusya Savunma Bakanlığı veya kolluk kuvvetlerinin temsilcileriyle iletişime geçmesi istenerek herkesin güvenliğinin garanti edildiği duyuruldu.

Etiketler : rusya prigojin wagner
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