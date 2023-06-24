Rusya ile Wagner arasında kriz! Putin: Cezası çok ağır olacaktır
Kaynak: AA
Rusya'da Wagner krizi yaşanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in eylemini “silahlı isyan” olarak nitelendirdi. Putin, "Rusya'yı tekrar bölmeye izin vermeyeceğiz. Halkımızı koruyacağız." ifadelerini kullandı. Ayrıca Putin, silahlı isyan girişiminde bulunanların kaçınılmaz olarak cezalandırılacağını belirtti.
Rusya'da Wagner krizi yaşanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Wagner'in eylemini "silahlı isyan" olarak nitelendirdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar...
Biz bugün devletimizi her türlü savunmaya hazırız. Bugün karşımızda olan tam bir hainliktir.
Bu bir darbedir, bunun cezası çok ağır olacaktır
Rusya'yı tekrar bölmeye izin vermeyeceğiz. Halkımızı koruyacağız
Silahlı isyan girişiminde bulunan bütün suçlular kaçınılmaz olarak cezalandırılacaktır
Ayrıntılar geliyor...
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