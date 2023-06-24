VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 78. sayısını yayımladı
Malatya'da 338 geçici iş yeri daha teslim edildi
Akşener'den CHP açıklaması: Hayatımın en büyük pişmanlığıdır
Türkiye, "Avrupa Fizik Olimpiyatları"ndan 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla döndü
"İhracatımız 23 Haziran'da günlük tarihi rekorla 2 milyar 121 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti"
2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
24 Haziran 2023 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:24 Haziran 2023 Cumartesi 09:00:00

Rusya ile Wagner arasında kriz! Putin: Cezası çok ağır olacaktır

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya'da Wagner krizi yaşanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in eylemini “silahlı isyan” olarak nitelendirdi. Putin, "Rusya'yı tekrar bölmeye izin vermeyeceğiz. Halkımızı koruyacağız." ifadelerini kullandı. Ayrıca Putin, silahlı isyan girişiminde bulunanların kaçınılmaz olarak cezalandırılacağını belirtti.

Rusya'da Wagner krizi yaşanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Wagner'in eylemini "silahlı isyan" olarak nitelendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar...

Biz bugün devletimizi her türlü savunmaya hazırız. Bugün karşımızda olan tam bir hainliktir.

Bu bir darbedir, bunun cezası çok ağır olacaktır

Rusya'yı tekrar bölmeye izin vermeyeceğiz. Halkımızı koruyacağız

Silahlı isyan girişiminde bulunan bütün suçlular kaçınılmaz olarak cezalandırılacaktır

Ayrıntılar geliyor...

Rusya ile Wagner arasında kriz çıktı

Rusya: Prigojin ve taraftarlarının yaptıkları silahlı isyandır

Wagner grubu Rostov'daki Rus Güney Askeri Bölge karargahına ulaştı

Rusya, Wagner krizinin ardından Ukrayna'ya gece yoğun saldırılar düzenledi

Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde güvenlik önlemleri alındı
Etiketler : rusya vladimir putin wagner yevgeniy prigojin
İki ayda 15 şehir gezecek

İki ayda 15 şehir gezecek
Krizi aşamadılar

Krizi aşamadılar
Eşiyle klipte oynadı

Eşiyle klipte oynadı
Türkü gecesi

Türkü gecesi
Deprem fobisi Urla'ya kaçırdı

Deprem fobisi Urla'ya kaçırdı
Kolye enerjisi

Kolye enerjisi
Kızına araba aldı

Kızına araba aldı
Yayın sonrası şoke ayrılık

Yayın sonrası şoke ayrılık
Annesini evlendirdi

Annesini evlendirdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX