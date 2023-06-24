Rusya ile Wagner arasında kriz! Putin: Cezası çok ağır olacaktır

Rusya ile Wagner arasında kriz! Putin: Cezası çok ağır olacaktır

Rusya'da Wagner krizi yaşanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Wagner'in eylemini "silahlı isyan" olarak nitelendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar...

Biz bugün devletimizi her türlü savunmaya hazırız. Bugün karşımızda olan tam bir hainliktir.

Bu bir darbedir, bunun cezası çok ağır olacaktır

Rusya'yı tekrar bölmeye izin vermeyeceğiz. Halkımızı koruyacağız

Silahlı isyan girişiminde bulunan bütün suçlular kaçınılmaz olarak cezalandırılacaktır

Ayrıntılar geliyor...

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