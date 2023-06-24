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24 Haziran 2023 Cumartesi 09:22:00 - Güncelleme:24 Haziran 2023 Cumartesi 09:22:00

Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde güvenlik önlemleri alındı

Kaynak: AA

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Rus devleti ile güvenlik şirketi Wagner arasındaki kriz nedeniyle Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde güvenlik tedbirleri alındığı bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, başkentte terörle mücadele kapsamında güvenlik önlemlerinin güçlendirildiğini açıkladı.

Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev de mevcut durum nedeniyle güvenliğin korunması amacıyla gerekli önlemlerin alındığını belirterek, "Vatandaşları kent merkezine çıkmamaya ve evde kalmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Lipetsk Bölge Valisi İgor Artamanov ise bölgede tedbirlerin arttırıldığını vurgulayarak, "Kritik altyapı tesislerine özel önem verilecek. Ayrıca bölge sakinlerine özellikle Voronej bölgesi, güneye doğru seyahat etmemeyi tavsiye ediyorum." dedi.

Voronej yönetiminden yapılan açıklamada, M4 federal otoyolunda askeri araç konvoylarının hareket ettiği, bu nedenle siviller tarafından kullanılmaması gerektiği kaydedildi.

PRİGOJİN: MOSKOVA OTOYOLUNDA BİR HELİKOPTER DÜŞÜRDÜK

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Moskova otoyolunda bir helikopterin Wagner tarafından düşürüldüğünü iddia etti.

Prigojin, şu ifadeleri kullandı:

"Bir kez daha herkesi uyarıyorum. Kimse bizi ortadan kaldıramaz. Hedefimiz var. Hepimiz ölmeye hazırız. Çünkü biz vatan ile Rus halkı için ölüyoruz. Rus halkını sivilleri vuranlardan kurtarmak lazım. Rostov'da az önce helikopterlerle sivillere ateş açıldı. Pilotlardan biri vurma emrine uymadı."

OLAY

Wagner'in kurucusu Prigojin'in, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlamış ve karşılık vermekle tehdit etmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Etiketler : Rusya Wagner Ukrayna sınırı
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