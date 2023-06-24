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24 Haziran 2023 Cumartesi 13:28:00 - Güncelleme:24 Haziran 2023 Cumartesi 13:28:00

Wagner'in kurucusu Prigojin: Hiçbir Wagner savaşçısı teslim olmak niyetinde değil

Kaynak: AA

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Rus yönetimine karşı isyan başlatan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, "Biz vatanseveriz. Savaştık ve savaşıyoruz. Hiçbir Wagner savaşçısı kendisini suçlu görerek devlet başkanı veya FSB'nin talebiyle teslim olma niyetinde değil." dedi.

Rus yönetimine karşı isyan başlatan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Putin'in "vatana ihanet" hususunda tamamen yanıldığını söyledi.

Prigojin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Afrika'da savaştığımızda bize 'Afrika gerekli' dediler sonra Afrika'dan vazgeçtiler. Çünkü yardım için gelen tüm paraları çaldılar. 'Ukrayna'yla savaşıyoruz' dediler, gittik ve savaştık. Sonra görüldü ki tüm mühimmat, teçhizat ve savaşçılara verilecek para çalınıyor. İşte bugün için, birisinin Moskova'ya doğru gittiği gün için (parayı) saklıyorlardı. Sivillerin de hareket ettiği yoldaki konvoya uçak ve helikopterlerle saldırıyorlar. İsabet edemiyorlar ve sivilleri vuruyorlar. Rastgele vuruyorlar. Biz vatanseveriz. Bize karşı gelenler ise alçakların etrafında toplananlardır."

Putin, ulusa sesleniş konuşmasında, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Etiketler : wagner yevgeniy prigojin putin
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