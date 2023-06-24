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24 Haziran 2023 Cumartesi 13:43:00 - Güncelleme:24 Haziran 2023 Cumartesi 13:43:00

Wagner krizi nedeniyle Moskova ve 2 bölgede "terörle mücadele operasyonu" rejimi ilan edildi

Kaynak: AA

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Rusya'nın başkenti Moskova ve iki bölgede Wagner krizi nedeniyle "terörle mücadele operasyonu" rejimi ilan edildi.

Rusya Terörle Mücadele Ulusal Komitesinin Enformasyon Merkezinden yapılan açıklamada, terörle mücadele önlemlerinin alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Olası terör saldırılarını önlemek amacıyla Moskova şehri, Moskova ve Voronej bölgelerinde terörle mücadele operasyonu rejimi ilan edildi." ifadesi kullanıldı.

Rostov bölgesinin ardından Voronej bölgesinde de toplu etkinlikler askıya alındı.

Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede yakın zamanda planlanan tüm toplu etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

Bölgedeki durumun istikrarlı olduğunu belirten Gusev, halka sakin ve soğukkanlı olmaları çağrısında bulundu.

Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev ise sosyal medya paylaşımında trafik kısıtlamaları nedeniyle ana caddelerin bazı noktalarında araçların biriktiğini, kilometrelerce uzunlukta kuyrukların oluştuğunu kaydederek, bölge sakinlerinden bazı ana caddelerde araç kullanmamalarını istedi.

Etiketler : rusya terör wagner
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