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17 Ocak 2023 Salı 16:21:00 - Güncelleme:17 Ocak 2023 Salı 16:21:00

Akşam Future&Trends Summit 4. Oturumu'nda e-ticaret ve perakendede gelecek ve trendler konuşuldu

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"Türkiye'nin Gazetesi" vizyonuyla 104 yıldır yayın hayatına devam eden Akşam Gazetesi Future&Trends dergilerinin 18. yılını "Akşam Future&Trends Summit" ile taçlandırdı. Zirve'de 4. Oturum sona erdi. Zirvede katılımcılar e-ticaret ve perakendede gelecek ve trendleri değerlendirdi.

"Türkiye'nin Gazetesi" vizyonuyla 104 yıldır yayın hayatına devam eden Akşam Gazetesi Future&Trends dergilerinin 18. yılını "Akşam Future&Trends Summit" ile taçlandırdı. Zirve'de 4. Oturum sona erdi.

'Akşam Future&Trends Summit 2023' başladı

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"Dünyada ilk 10 ekonomi arasına girmek istiyoruz"

Akşam Future&Trends Summit 1. Oturumu

Akşam Future&Trends Summit 2. Oturumu'nda otomotivde gelecek ve trendler konuşuldu

Akşam Future&Trends Summit 3. Oturumu'nda inşaat, çevre ve şehircilikte trendler konuşuldu

Koton CEO'su Bülent Sabuncu, Akşam Future&Trends Summit 4. Oturumu'nda açıklamalarda bulundu.

Bülent Sabuncu yaptığı konuşmada, "2022 yılında e-ticarete olan ilgi azaldı. Biz Koton olarak altyapı yatırımı yaptık" dedi.

Karaca Grup Emsan Genel Müdürü Hakan Zihnioğlu, Akşam Future&Trends Summit 4. Oturumu'nda konuştu.

Hakan Zihnioğlu yaptığı değerlendirmede, "Hem geleceği hem de rüzgarın yönünü konuşuyoruz. Pandemi döneminde tüketici, unuttuğu ev ihtiyacını tamamladı ve müthiş satışlar yaptık" ifadelerini kullandı.
Tüketici hızlı teslimat istemese bile makul bir zamandaki teslimatı önemsiyor

Hepsipay Genel Müdürü Ozan Bayülgen, Akşam Future&Trends Summit 4. Oturumu'nda değerlendirmelerde bulundu.

Ozan Bayülgen konuşmasında "Hepsipay kullanıcılarına hem zamandan hem de paradan tasarruf sağlıyor" sözlerine yer verdi.

İpekyol CEO'su Uğur Ayaydın, Akşam Future&Trends Summit 4. Oturumu'nda konuştu.

Uğur Ayaydın yaptığı açıklamada, "Pandemi döneminde, 3 yıl sonrası için hedeflediğimiz rakamlara ulaştık. Perakende sektörünün tamamen online kalmasını hiçbirimiz beklemiyorduk" dedi.

Ziraat Bankası Kartlı Sistemler Bölüm Başkanı Volkan Günal, Akşam Future&Trends Summit 4. Oturumu'nda açıklamalarda bulundu.

Volkan Günal konuşmasında, "Pandemi döneminde insanların alışveriş deneyimleri değişti. Biz yıllarca temassız ödeminin önemini anlattık ama hiçbirimiz pandemi dönemi kadar etki oluşturamadık" ifadelerini kullandı.

Etiketler : akşam gazetesi akşam future trends summit zirve
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