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17 Ocak 2023 Salı 15:20:00 - Güncelleme:17 Ocak 2023 Salı 15:20:00

Akşam Future&Trends Summit 3. Oturumu'nda inşaat, çevre ve şehircilikte trendler konuşuldu

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"Türkiye'nin Gazetesi" vizyonuyla 104 yıldır yayın hayatına devam eden Akşam Gazetesi Future&Trends dergilerinin 18. yılını "Akşam Future&Trends Summit" ile taçlandırıyor. Zirve'de 3. Oturum başladı. Katılımcılar zirvede inşaat, çevre ve şehircilikte gelecek konularında değerlendirmede bulundu.

"Türkiye'nin Gazetesi" vizyonuyla 104 yıldır yayın hayatına devam eden Akşam Gazetesi Future&Trends dergilerinin 18. yılını "Akşam Future&Trends Summit" ile taçlandırıyor. Zirve'de 3. Oturum sona erdi.

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Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Akşam Future&Trends Summit 3. Oturumu'nda konuştu.

Elmas konuşmasında "Türk insanının en çok sahip olmak istediği ürün konuttur" ifadelerini kullandı.

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı Akşam Future&Trends Summit 3. Oturumu'nda açıklamalarda bulundu.

İnanç Kabadayı yaptığı açıklamada, "Konut stoğu tartışmaları hep vardı. Pandemi döneminde talep birikimi yaşadık" dedi.

İnanç Kabadayı sözlerini "Eskiden hepimiz büyük şehirlerde sıkışıyorduk. Pandemi ile birlikte diğer şehirlerde de yaşam artmaya başladı, işimizi dijitale taşıdık çünkü" şeklinde sürdürdü.

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Akşam Future&Trends Summit 3. Oturumu'nda konuştu

Nazmi Durbakayım konuşmasında, "Konuta erişim temel ihtiyaçlarımızdan biri" ifadelerini kullandı.
Konutlarımızı jenerasyonların isteğine göre daha farklı özelliklerde yapmamız lazım

Özak Global Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık Akşam Future&Trends Summit 3. Oturumu'nda değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Akbalık yaptığı açıklamada, "Konutlar asosyal yapıda üretildiği zaman bahsedilen değerlerden uzaklaşmış oluyor. İhtiyaçlar belirlenirken insanın sosyalleşeceği değerler de düşünülmeli" dedi.

Etiketler : akşam gazetesi akşam future trends summit inşaat çevre şehircilik
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