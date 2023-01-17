Akşam Future&Trends Summit 3. Oturumu'nda inşaat, çevre ve şehircilikte trendler konuşuldu

Akşam Future&Trends Summit 3. Oturumu'nda inşaat, çevre ve şehircilikte trendler konuşuldu

"Türkiye'nin Gazetesi" vizyonuyla 104 yıldır yayın hayatına devam eden Akşam Gazetesi Future&Trends dergilerinin 18. yılını "Akşam Future&Trends Summit" ile taçlandırıyor. Zirve'de 3. Oturum sona erdi.

'Akşam Future&Trends Summit 2023' başladı

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Akşam Future&Trends Summit 1. Oturumu'nda finans sigortada gelecek ve trendler konuşuldu

Akşam Future&Trends Summit 2. Oturumu'nda otomotivde gelecek ve trendler konuşuldu

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Akşam Future&Trends Summit 3. Oturumu'nda konuştu.

Elmas konuşmasında "Türk insanının en çok sahip olmak istediği ürün konuttur" ifadelerini kullandı.

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı Akşam Future&Trends Summit 3. Oturumu'nda açıklamalarda bulundu.

İnanç Kabadayı yaptığı açıklamada, "Konut stoğu tartışmaları hep vardı. Pandemi döneminde talep birikimi yaşadık" dedi.

İnanç Kabadayı sözlerini "Eskiden hepimiz büyük şehirlerde sıkışıyorduk. Pandemi ile birlikte diğer şehirlerde de yaşam artmaya başladı, işimizi dijitale taşıdık çünkü" şeklinde sürdürdü.

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Akşam Future&Trends Summit 3. Oturumu'nda konuştu

Konutlarımızı jenerasyonların isteğine göre daha farklı özelliklerde yapmamız lazım

Nazmi Durbakayım konuşmasında,"Konuta erişim temel ihtiyaçlarımızdan biri" ifadelerini kullandı.

Özak Global Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık Akşam Future&Trends Summit 3. Oturumu'nda değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Akbalık yaptığı açıklamada, "Konutlar asosyal yapıda üretildiği zaman bahsedilen değerlerden uzaklaşmış oluyor. İhtiyaçlar belirlenirken insanın sosyalleşeceği değerler de düşünülmeli" dedi.