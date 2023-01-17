Bakan Nebati'den ekonomi mesajı: Türkiye güçlü ilerleyişini yeni zirvelere taşımıştır

Akşam Gazetesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Akşam Future & Trends Summit" zirvesi başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Akşam Future&Trends Summit zirvesinde açıklamalarda bulundu.

'Akşam Future&Trends Summit 2023' gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Tüm ülkeler belki de 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ölçüdeki bir kriz ortamı ile mücadele etmek durumunda kaldı. Ancak Türkiye bu sancılı dönemde Cumhuriyet tarihimizin rekorlarına imza attı

Kur Korumalı Mevzuat ve katılım hesapları ile hazineye büyük bir dinamit koyduğumuzu iddia edenler vardı. Son 20 yılın en güçlü bütçe sonuçlarından birini açıkladıktan sonra bu kesimin sesleri çıkmaz oldu

Türkiye, 2022 yılını neredeyse tüm makroekonomik göstergeler bakımından, dünyanın geri kalanından çok iyi bir noktada tamamlamış, güçlü ilerleyişini yeni zirvelere taşımıştır

Sosyal medyada prim yapma peşine düşmüşlerdir. Anlaşılan masalardan ve türlü algı oyunlarından medet umanların gözleri gerçeklere kör ve kulakları da doğrulara sağır olmuş durumda

Türkiye'nin başarıları karşısında şapkanı çıkar ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı çıktı de, gerçekleri kabul et. Hiç kimse milletimizin gözünü el çabukluğuyla boyayamaz. Rakamlar ve gerçekler gün gibi ortadadır