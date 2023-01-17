VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Seçim tarihine ilişkin açıklama: Bu, tamamen seçim tarihinin güncellenmesidir
"İBB Bakım Onarım Aracı" yazan kamyonette uyuşturucu ele geçirildi
Emine Erdoğan'dan, Şule Yüksel Şenler paylaşımı
Çanakkale'de deprem
Pınar Gültekin davası yeniden görülecek
AK Parti'den açıklama... EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?
İletişim Başkanı Altun: Tehditlere asla kulak asmayacağız
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan Ukrayna'ya silah desteği çağrısı
Sahne uğuru
Gezmeye başlayacak
Kuliste kutlama
5 bin kişilik koro
Hande söyledi Misha düzeltti
Babam ve Oğlum filminin çocuk yıldızı değişimiyle şaşırttı
Avrupa'nın LNG ithalatı geçen yıl yüzde 60 arttı
Boğaziçi Üniversitesinden kampüste kira sözleşmesi yenilenmeyen tesis hakkında açıklama
İstanbul havalimanlarından geçen yıl 95 milyonu aşkın yolcu yararlandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 9-15 Ocak Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Polonya, göçle mücadelede Türkiye ile işbirliğine hazır
Ankara'da firari FETÖ üyelerine yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı
Guterres, Rus ordusunun Dnipro'ya füze saldırısını kınadı
Türkiye'de 2022'de yaklaşık 1 milyon 486 bin konut satıldı
"Dünyada ilk 10 ekonomi arasına girmek istiyoruz"
Bakan Nebati'den ekonomi mesajı: Türkiye güçlü ilerleyişini yeni zirvelere taşımıştır
17 Ocak 2023 Salı 11:21:00 - Güncelleme:17 Ocak 2023 Salı 11:21:00

Bakan Nebati'den ekonomi mesajı: Türkiye güçlü ilerleyişini yeni zirvelere taşımıştır

ABONE OL

Akşam Gazetesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Akşam Future & Trends Summit" zirvesi başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Akşam Future&Trends Summit zirvesinde konuştu. Bakan Nebati yaptığı konuşmada, "Türkiye, 2022 yılını neredeyse tüm makroekonomik göstergeler bakımından, dünyanın geri kalanından çok iyi bir noktada tamamlamış, güçlü ilerleyişini yeni zirvelere taşımıştır" ifadelerini kullandı.

Akşam Gazetesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Akşam Future & Trends Summit" zirvesi başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Akşam Future&Trends Summit zirvesinde açıklamalarda bulundu.

'Akşam Future&Trends Summit 2023' gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Tüm ülkeler belki de 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ölçüdeki bir kriz ortamı ile mücadele etmek durumunda kaldı. Ancak Türkiye bu sancılı dönemde Cumhuriyet tarihimizin rekorlarına imza attı

Kur Korumalı Mevzuat ve katılım hesapları ile hazineye büyük bir dinamit koyduğumuzu iddia edenler vardı. Son 20 yılın en güçlü bütçe sonuçlarından birini açıkladıktan sonra bu kesimin sesleri çıkmaz oldu

Türkiye, 2022 yılını neredeyse tüm makroekonomik göstergeler bakımından, dünyanın geri kalanından çok iyi bir noktada tamamlamış, güçlü ilerleyişini yeni zirvelere taşımıştır

Sosyal medyada prim yapma peşine düşmüşlerdir. Anlaşılan masalardan ve türlü algı oyunlarından medet umanların gözleri gerçeklere kör ve kulakları da doğrulara sağır olmuş durumda

Türkiye'nin başarıları karşısında şapkanı çıkar ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı çıktı de, gerçekleri kabul et. Hiç kimse milletimizin gözünü el çabukluğuyla boyayamaz. Rakamlar ve gerçekler gün gibi ortadadır

Etiketler : akşam gazetesi future trends summit nureddin nebati ekonomi
Sefo'dan stadyum çağrısı

Sefo'dan stadyum çağrısı
Köpekli alışveriş

Köpekli alışveriş
Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yıldızı Kayra Zabcı: Seferiye Hatun'u oynamaktan gururluyum

Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yıldızı Kayra Zabcı: Seferiye Hatun'u oynamaktan gururluyum
50'nci bölüm kutlaması

50'nci bölüm kutlaması
Avrupa'ya açılıyor

Avrupa'ya açılıyor
Buket Aydın: Benden küçük ama 11 yaş değil

Buket Aydın: Benden küçük ama 11 yaş değil
Oyuncular bölüm başı ücretlerine zam yaptı! Kıvanç Tatlıtuğ kapıyı 'milyon'dan açtı

Oyuncular bölüm başı ücretlerine zam yaptı! Kıvanç Tatlıtuğ kapıyı 'milyon'dan açtı
Kafaları karıştıran paylaşım

Kafaları karıştıran paylaşım
Stilleri belirleyecek

Stilleri belirleyecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX