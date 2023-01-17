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17 Ocak 2023 Salı 15:10:00 - Güncelleme:17 Ocak 2023 Salı 15:10:00

Akşam Future&Trends Summit 2. Oturumu'nda otomotivde gelecek ve trendler konuşuldu

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Türkiye'nin Gazetesi” vizyonuyla 104 yıldır yayın hayatına devam eden Akşam Gazetesi Future&Trends dergilerinin 18. yılını "Akşam Future&Trends Summit" ile taçlandırıyor. Zirve'de 2. Oturum başladı. Katılımcılar zirvede otomotivde gelecek ve trendlerle ilgili açıklamalarda bulundular.

Türkiye'nin Gazetesi" vizyonuyla 104 yıldır yayın hayatına devam eden Akşam Gazetesi Future&Trends dergilerinin 18. yılını "Akşam Future&Trends Summit" ile taçlandırıyor. Zirve'de 2. Oturum sona erdi.

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Stellantis Türkiye CCO'su Ayça Furth, Akşam Future&Trends Summit 2. Oturumu'nda açıklamalarda bulundu.

Ayça Furth yaptığı konuşmada, "Müşteri odaklılık hep vardı ama ilk defa gerçek anlamını buluyor. Müşteri artık bireysel olarak tanınmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Furth konuşmasını "Tüketiciyi artık tek bir kalıpta tutmak çok zor. Beklentiler jenerasyonlar arasında birbirinden çok farklı" şeklinde sürdürdü.

Şirketlerin altın yakalı, yaptığı işi kökten bilen personellere ihtiyacı var
MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş Akşam Future&Trends Summit 2. Oturumu'nda konuştu.

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş yaptığı konuşmada, "Teknolojinin gücünü kullanan bir otomotiv sektörü vardı. Şimdi artık otomobilin gücünü kullanan bir teknoloji dönüşümü olacak" dedi.

Çağdaş konuşmasında, "Türkiye'de satılan her 100 aracın 97 tanesi 1,6 motor ve altındaki araçlardan müteşekkildir" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'de şehirleşme hızı giderek yükseliş ivmesi kazanıyor
Ford Türkiye İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, Akşam Future&Trends Summit 2. Oturumu'nda açıklamalarda bulundu.

Özgür Yücetürk konuşmasında, "Otomotiv sektörünün çok önemli bir dönüşüme hep birlikte şahitlik ediyoruz. Gelecekteki rekabette pay kapabilmek için yoğun bir mücadeleye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yücetürk zirvedeki değerlendirmesinde "Pandemi döneminde tedarik zinciri ve üretim ekosistemi çok büyük yara aldı" dedi.

Tabii ki bütün markalar yetkinlik alanlarını genişletmeye çalışıyor. Ama bir yandan beklentiler de çeşitleniyor

"ÇÖZÜM ÜRETEN MARKALARA DÖNÜŞMEYE BAŞLADIK"

Ford Türkiye İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk zirvedeki konuşmasında, "Sadece araç üreten firmalardan, çözüm üreten markalara ve üreticilere dönüşmeye başladık" ifadelerini kullandı.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Akşam Future&Trends Summit 2. Oturumu'nda konuştu.

Arıkan yaptığı konuşmada, "Regülasyonlar daha akıllı ve daha güvenli araçlar istiyor" ifadelerini kullandı.

"YERLİ SANAYİMİZ BİZİ AYAKTA TUTTU"

Arıkan yerli sanayinin pandemi döneminde Türkiye'yi ayakta tuttuğunu belirterek, "Yerli sanayimiz pandemi döneminde bizi ayakta tuttu. Kesintisiz hizmet almaya devam etmiştik" dedi.

Etiketler : akşam gazetesi akşam future trends summit otomotiv trend
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