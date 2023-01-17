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Bakan Nebati'den ekonomi mesajı: Türkiye güçlü ilerleyişini yeni zirvelere taşımıştır
17 Ocak 2023 Salı 10:10:00 - Güncelleme:17 Ocak 2023 Salı 10:10:00

'Akşam Future&Trends Summit 2023' başladı

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Türkiye'nin Gazetesi" vizyonuyla 104 yıldır yayın hayatına devam eden Akşam Gazetesi Future&Trends dergilerinin 18. yılını "Akşam Future&Trends Summit" ile taçlandırdı.

Türkiye'nin Gazetesi" vizyonuyla 104 yıldır yayın hayatına devam eden Akşam Gazetesi Future&Trends dergilerinin 18. yılını "Akşam Future&Trends Summit" ile taçlandırdı. Zirve, Mandarin Oriental Bosphorus Otel'de gerçekleşiyor.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Dr. Nureddin Nebati ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Sayın Burak Dağlıoğlu'nun teşrifleriyle gerçekleşen Akşam Future&Trends Summit; Ülkemizde ve dünyada finanstan sigortaya, inşaat, çevre, şehircilikten e-ticaret ve perakendeye kadar sektörlerin gelecek planlarını ve trendlerini kapsamlı bir şekilde konuşmak üzere kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticileri ve sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirdi.

'Akşam Future&Trends Summit 2023' programındaki konuşmacıların açıklamalarından satır başları....

TürkMedya Reklam Grup Başkanı Tülay Mutlu Dölen, "Sürdürülebilirlik, doğal kaynakların daha kontrollü bir şekilde kullanımını sağlamaktadır. Nihai hedef, gelecek kuşakların kaynaklarını kontrollü şekilde kullanabileceği bir dünya inşa etmektir." dedi.

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, "Biz Akşam Gazetesi olarak Türkiye'nin 104 yılını görüyoruz." dedi.

Kartoğlu, "Dünyada gördüğümüz teknolojileri yerlileştirmeyi başardık. Kapılarımız açıldı, bu ülkenin kendi gücü olduğunu fark ettik." açıklamasında bulundu.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop, "Rekorların tazelendiği bir yıl geçirdik. Yatırım ekosistemimizin güçlendiği bir dönemi yaşıyoruz." dedi.

Öztop, "Türkiye ekonomisi ile birlikte şirketlerimizin de önemli ölçüde büyüdüğünü gözlemliyoruz." dedi.

Öztop, "Gezegenimizi korumak için acil önlemler almamız gerektiğini görüyoruz. Her alanda harekete geçmeliyiz." ifadelerini kullandı.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, "Biz dünyada ilk 10 ekonomi arasına girmek istiyoruz." dedi.

"Özel sektörümüzün dünyada rekabetçi olması lazım. Rekabetçi olabilmek için de trendleri okuyabilmek gerekiyor." diyen Dağlıoğlu, "Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak bizim için çok önemli. Bu yola teknoloji ile ulaşabileceğimize kanaat getirdik" dedi.

Dağlıoğlu, "Bizim için en büyük enstrüman, teknolojik altyapımız. Ülkemizde son yıllarda çok başarılı teknoloji girişimlerimiz var." diyerek "Türkiye, son 20 yıllık perspektife baktığımızda hızlı büyüyen ve dayanıklı bir ekonomiye sahip." ifadelerini kullandı.

Akşam Gazetesi Future&Trends dergisi "Akşam Future&Trends Summit 2023 programında konuşma yapan T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye, düşmanlarına parmak ısırtan dev projelere imza attıkça, masmavi semalarda teknoloji harikası hava araçlarını uçurdukça milletimiz de özgüvenini yeniden kazanmıştır." dedi.

Bakan Nebati, "Başarımızın temelinde 20 yıldır dirayetle uyguladığımız politikalar olduğu gibi, Türkiye Ekonomi Modeli'ni devreye almamızın da büyük bir katkısı vardır." diyerek "Tüm ülkeler belki de 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ölçüdeki bir kriz ortamı ile mücadele etmek durumunda kaldı. Ancak Türkiye bu sancılı dönemde Cumhuriyet tarihimizin rekorlarına imza attı." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, "Türkiye, 2022 yılını neredeyse tüm makroekonomik göstergeler bakımından, dünyanın geri kalanından çok iyi bir noktada tamamlamış, güçlü ilerleyişini yeni zirvelere taşımıştır." dedi.

Bakan Nebati'nin konuşmasından öne çıkanlar...

Kur Korumalı Mevzuat ve katılım hesapları ile hazineye büyük bir dinamit koyduğumuzu iddia edenler vardı. Son 20 yılın en güçlü bütçe sonuçlarından birini açıkladıktan sonra bu kesimin sesleri çıkmaz oldu

Ekonomideki somut kazanımları alkışlamak yerine sosyal medyada algı operasyonları başlatıyorlar. Yurt dışından danışmanlar getiriyorsunuz. Toplantılardan ne çıktı? Dilinizi mi yuttunuz?

Hiç kimse milletimizin gözünü el çabukluğuyla boyayamaz. Rakamlar ve gerçekler gün gibi ortadadır

Bugün bizleri bir araya getiren zirvenin dört oturum başlığı da birbirinden kritik ve öncelikli

Sosyal medyada prim yapma peşine düşmüşlerdir. Anlaşılan masalardan ve türlü algı oyunlarından medet umanların gözleri gerçeklere kör ve kulakları da doğrulara sağır olmuş durumda

Şirketlerin dijital etkinliklerini artıracak platformlar kurmayı hedefliyoruz

Türkiye'nin başarıları karşısında şapkanı çıkar ve yine Erdoğan haklı çıktı de, gerçekleri kabul et. Hiç kimse milletimizin gözünü el çabukluğuyla boyayamaz. Rakamlar ve gerçekler gün gibi ortadadır

Türkiye güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda emin adımlarla ilerleyişinde kesin kararlıdır.

Türkiye artık o eski hantal, içekapanık ve insanlığımıza efendilik taslamaya çalışanların acı reçetelerine muhtaç bir ülke kesinlikle değildir.

Her sabah dünya yeniden kurulur. Her sabah yeni bir başlangıçtır. Çalışmalarımızın gayretinin de başarının kendisinden olduğunu iyi biliriz

İşler iyi gidiyor, emin olun. Birileri rakamlardan çıkıp sizinle polemiğe girmeye başladıysa dilleri tutulmuş demektir. Geleceğe odaklandık, koşuyoruz

Etiketler : akşam gazetesi futuretrends dergisi nureddin nebati burak dağlıoğlu 24 tv akşam tv
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