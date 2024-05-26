Osmanlı zamanından ilk kez göreceğiniz fotoğraflar
Sultan Mehmet Reşat arabasıyla selamlıktan dönerken
1870 yılı top arabasını hazırlarken
Aralarında İstanbul'un eski yıllara ait fotoğrafların yanı sıra bazı Osmanlı padişahının hiç bilinmeyen resimleri yer alıyor.
Türkler tarafından ele geçirilen Fransız denizaltısının Türk hizmetine geçişi
Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi
Fatih Sultan Mehmet'in farklı bir portresi
Sultan Abdulaziz'in portresi
2. Abdülhamit'in 1908 yılında arabadan inerken çekilen resmi
Sultan 2'inci Mahmut
Sultan İbrahim
Türk topçularının Süveyş Kanalı'na yürüyüşü
Süveyş Kanalı'nda Türk topçularının ateşi
Türk erkek-kadınların giyim kuşamları
Osmanlı sarayında görevli kızlar ağası
1912 yılından bir Türk erkeği
1897 yılında içtimada bekleyen askerler
Amerika'ya göçmüş Osmanlı Türkleri
1800'lü yılların başlarında İstanbul portresi
Efes Antik Kenti tarihi zenginlikleri
Bir eşkiyanın portresi
1800'lü yıllarda Sultanahmet Meydanı
Sultan 4. Mehmet'in pek bilinmeyen portresi
1912 yılı Türk Bayrağı ve arması
"Korkunç Türk" lakaplı güreşçimiz Koca Yusuf
1800'lü yıllarda İstanbul
1800'lü yıllarda İstanbul kadını
1874 yılında İstanbul
Yıldırım Beyazıd'ın portresi
Osmanlı döneminde İstanbul
Yüksek Kaldırım - Tatavla (Kurtuluş) atlı tramvayı / 1910
1884 yılında İstanbul'da bir kebapçı.
Osmanlı İmparatorluğu'nun 35. padişahı, Sultan Reşad olarak da bilinen V. Mehmet Reşat, Beşiktaş'tan geçerken. 1909-1918 yılları arasında hüküm sürmüştür.
Yüksek Kaldırım'da insan manzaraları. / 1910
Büyükada İstanbul Dil civarı / 1916
Okmeydanı'ndaki Darülaceze binası yapım çalışmaları devam ediyor.
İstanbul'dan Mekke ve Medine'ye yardımları ve armağanları götüren Surre Alayı, Dolmabahçe Sarayı önünden yola çıktı.
Fransız Kraliçesi Eugenie, İstanbul'u ziyaret etti. / 1869
İstanbul'da cumbalı ahşap evler. / 1915
Balkan Savaşı sırasında Eminönü İskelesi. /1912
Abel Fotoğrafhanesi'nin Beyoğlu'ndaki stüdyosu
Yangın sonrası Fatih'teki Ali Paşa Konağı. / 1909
Vaniköy - Kandilli - Rumelihisari Genel Görünüm / 1900
İstanbul Çemberlitaş semti. Tarihi Çemberlitaş Sütunu ve Atik Valide Camii (Fotoğraf - Abdullah Biraderler) / 1905
Taksim Toğçu Kışlası üzerinde İstanbul'da ilk defa hidrojen balonu uçuruldu. Balona binenler İstanbul'u havadan görme şansı elde etti. / 10 Mayıs 1909
Muhsin Ertuğrul tarafından 1923 yılında Halide Edip Adıvar'ın aynı adlı romanından beyaz perdeye aktarılan Ateşten Gömlek filminden bir sahne.
Papazın çayırında (Şükrü Saraçoğlu Stadı) oynanan maçta Fenerbahçe ile Altınordu İdman Yurdu takımları karşılaştı. / 1910
Sultanahmet Parkı'nda yapım çalışmaları devam ediyor. Ayasofya Müzesi arkada. / 1920
İshakpaşa Yangını sonrası Sultanahmet At Meydanı. / 1912
Son İslam halifesi Sultan Abdülmecid II atıyla. /1922
Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve 113. İslam halife II. Abdülhamid'in atı.
İkinci Meşrutiyet'in ilanı, Şişli'deki Abide-i Hürriyet Tepesi'nde coşkulu bir kalabalığın katılımı ile kutlandı.İyd-i Milli kutlamaları, bu yıldan itibaren her yıl 23 Temmuz'da kutlanılmak üzere resmi bayram ilan edildi. - 1909