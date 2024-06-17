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Gün batımı için yollardalar
17 Haziran 2024 Pazartesi 17:52:00 - Güncelleme:17 Haziran 2024 Pazartesi 17:52:00

Gün batımı için yollardalar

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Farklı şehirlerde gün batımını izlemek için karavanla 4,5 yıldır Türkiye'yi geziyorlar.

Manisa'da yaşayan Hafize ve Adem Sönmez çifti, Türkiye'nin doğal güzelliklerini keşfetmek ve farklı şehirlerde gün batımını izlemek için çekme karavanla 4,5 yıldır il il Türkiye'yi geziyor.

Gittikleri yerlerde en güzel gün batımına sahip bölgelerde kamp kuran Sönmez çifti, karavanlarının önüne masa sandalye kurarak, gün batımını izliyor, kitap okuyor. Çift, doğayla baş başa vakit geçiriyor.

Etiketler : gezginler karavan günbatımı
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