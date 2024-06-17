Burnuyla kitap yazdı
Bitlis'in Mutki ilçesinde ellerini kullanamayan serebral palsili 31 yaşındaki Mehmet Cüneyt Temizel, burnuyla cep telefonunun ekranına dokunarak yazdığı şiir ve hikayelerle "Kalemsiz Şair" adlı kitap çıkardı.
Yıllar önce aldığı tuşlu telefonla harfleri ezberlediğini, okumayı da o dönemde televizyondaki programlardan öğrendiğini anlatan Temizel, "Engelim dolayısıyla bu kitabı burnumla cep telefonundan yazdım. Çoğu gece uyumadım ve sabahlara kadar yazdım. Bir engellinin neler yapabileceğini göstermek istedim" dedi.