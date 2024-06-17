VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Seçerken dikkat!
Bağışla gelen çifte bayram
Yüzleri gülümseten ‘vefa'
Burnuyla kitap yazdı
Resim hobisi hayata bağladı
Gün batımı için yollardalar
17 Haziran 2024 Pazartesi 17:57:00 - Güncelleme:17 Haziran 2024 Pazartesi 17:57:00

Bağışla gelen çifte bayram

ABONE OL

12 yaşındaki lösemi hastası Nermin, kemoterapiler fayda etmeyince büyük üzüntü yaşadı. Umutlarının tükendiği anda, hiç tanımadığı birinin kök hücresi ile eşleşen ve hemen nakil olan Nermin şimdi çifte bayram yaşıyor.

NAKİL HABERİ SEVİNDİRDİ

Kütahya'da yaşayan Müberra Gültekin (37), iki yıl önce o zaman 10 yaşında olan kızı Nermin Gülcü'yü halsizlik şikayetiyle hastaneye götürdü. Lösemi tanısı konulan ve kemoterapi tedavisine başlanan çocuğa rahatsızlığının ilerlemesi üzerine kök hücre nakli yapılmasına karar verildi. Yapılan taramalar ve tetkikler sonucu Gülcü'ye bağışçıdan nakil yapılabileceği belirlendi.

SÜREKLİ BAYGIN YATIYORDU

Bayram öncesi yapılan nakille yüzü gülen çocuk, hayallerini gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Anne Gültekin, kızının daha önce kemoterapi tedavisi gördüğünü, hastalığın sona erdiğini düşünürken hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek, "Evladının kan kustuğunu, hiçbir şey yemeyip, baygın yattığını görünce anne olarak daha çok parçalanıyorsunuz" dedi.

Nermin'in yüzü Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'ne (TÜRKÖK) yapılan bağışla güldü.

Etiketler : lösemi hastası umut kök hücre nakli kemoterapi kök hücre nakli
Plajlarda korkum yok

Plajlarda korkum yok
K-Pop'dan sonra J Pop salgını mı?

K-Pop'dan sonra J Pop salgını mı?
Gençlerin rol modelleri

Gençlerin rol modelleri
Reklamla dönüyor

Reklamla dönüyor
Usta oyuncu Soydan hayatını kaybetti

Usta oyuncu Soydan hayatını kaybetti
Eşim ‘çuval giy' dese giyerim

Eşim ‘çuval giy' dese giyerim
Enerjik sahne

Enerjik sahne
Kaan'la Ege'yi gezecek

Kaan'la Ege'yi gezecek
Survivor magandaları!

Survivor magandaları!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX