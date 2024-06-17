Bağışla gelen çifte bayram

NAKİL HABERİ SEVİNDİRDİ



Kütahya'da yaşayan Müberra Gültekin (37), iki yıl önce o zaman 10 yaşında olan kızı Nermin Gülcü'yü halsizlik şikayetiyle hastaneye götürdü. Lösemi tanısı konulan ve kemoterapi tedavisine başlanan çocuğa rahatsızlığının ilerlemesi üzerine kök hücre nakli yapılmasına karar verildi. Yapılan taramalar ve tetkikler sonucu Gülcü'ye bağışçıdan nakil yapılabileceği belirlendi.

SÜREKLİ BAYGIN YATIYORDU

Bayram öncesi yapılan nakille yüzü gülen çocuk, hayallerini gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Anne Gültekin, kızının daha önce kemoterapi tedavisi gördüğünü, hastalığın sona erdiğini düşünürken hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek, "Evladının kan kustuğunu, hiçbir şey yemeyip, baygın yattığını görünce anne olarak daha çok parçalanıyorsunuz" dedi.

Nermin'in yüzü Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'ne (TÜRKÖK) yapılan bağışla güldü.