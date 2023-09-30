Galatasaray geriden gelerek 3 puana uzandı: Galatasaray 2-1 Ankaragücü

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Okan Buruk'un ekibi Galatasaray ile Tolunay Kafkas'ın yönetimindeki Ankaragücü karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan mücadele Galatasaray, 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen karşılaşmayı 2-1 kazanmayı bildi. Ev sahibi ekibin gollerini 56. dakikada Wilfried Zaha ve 71. dakikada Hayrullah Bilazer kendi ağlarına gönderdi. Konuk ekip Ankaragücü'nün tek golünü ise 48. dakikada Renaldo Cephas kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki 7. maçındaki 6. galibiyetini alan Galatasaray puanını 19'a yükseltirken, Ankaragücü 6 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'a konuk olurken, Ankaragücü evinde Kayserispor'u ağırlayacak.

OKAN BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın hafta içinde İstanbulspor'u 1-0 yendiği maçta görev alan oyunculardan Abdülkerim Bardakcı ve Dries Mertens yedeğe çekilirken, bu futbolcuların yerlerine MKE Ankaragücü karşısında Davinson Sanchez ve Wilfried Zaha forma giydi.

Galatasaray, maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Mateus Tete, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde ise Abdülkerim Bardakcı ve Dries Mertens'in yanı sıra Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Halil Dervişoğlu, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu yer aldı.

ZAHA İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Wilfried Zaha, ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de görevlendirdi.

Teknik direktör Okan Buruk'un MKE Ankaragücü maçında sol kanatta görev verdiği Zaha, daha önce forma giydiği 5 maçta da sonradan oyuna dahil olmuştu.

ABDÜLKERİM İLK KEZ YEDEK

Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, bu sezon Süper Lig'de ilk kez yedek kaldı.

Abdülkerim Bardakcı, ligin ilk 6 haftasındaki maçların tamamında 90'ar dakika sahada kalmıştı.

Tecrübeli savunma oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 6 karşılaşmanın 5'inde de ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Sarı-kırmızılı takımın diğer savunma oyuncularından Victor Nelsson, İstanbulspor maçının ardından MKE Ankaragücü maçına da yedek başladı.

ZIYECH YİNE KADRODA YOK

Galatasaraylı futbolcu Hakim Ziyech, İstanbulspor maçından sonra MKE Anakaragücü karşılaşmasında da kadroda yer almadı.

Teknik direktör Okan Buruk, maç öncesinde yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Ziyech'in ufak ağrıları olduğunu ve Faslı futbolcuyu riske etmemek için kadroya almadıklarını söyledi.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş da kadroda bulunmadı.

Bu arada Almanya'nın Bayern Münih ekibinden transfer edilen genç futbolcu Eyüp Arın ise maçta yedekler arasında yer aldı.

MORUTAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Sezon başında Galatasaray'dan MKE Ankaragücü'ne transfer olan Olimpiu Moruțan, eski takıma karşı ilk kez forma giydi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Galatasaray maçında Rumen futbolcuyu ilk 11'de görevlendirdi.

Öte yandan karşılaşma öncesinde, bugün vefat eden A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Galip Haktanır için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

KALECİ BAHADIR'DAN MÜTHİŞ KURTARIŞ

Karşılaşmanın 4. dakikasında sol çaprazdan kaleyi cepheden gören bir noktadan Galatasaray'ın kazandığı serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu direkt kaleyi düşündü. Barajdaki Cephas'tan seken top iki direğin birleştiği noktaya doğru giderken kaleci Bahadır güçlükle kornere çeldi.

ZAHA'DAN ETKİLİ ŞUT

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Zaha, maçın 7. dakikasında sol çaprazdan uzak köşeye çok sert bir vuruş çıkarttı. Kaleci Bahadır parmaklarının ucuyla topu kurtardı.

ANKARAGÜCÜ'NDE ERKEN DEĞİŞİKLİK

Ankaragücü'nde maçın 8. dakikasında sakatlık yaşayarak kenara değişiklik işareti yapan Uros Radakovic, maça devam edemedi. Maçın 10. dakikasında Radakovic'in yerine Mert Çetin oyuna dahil oldu.

MUSLERA GÜÇLÜKLE KURTARDI

Maçın 20. dakikasında Olimpiu Morutan sağ çaprazda yaklaşık 30 metreden uzak direğe orta şut karışımı bir top gönderdi. İki direğin birleştiği noktaya doğru giden topu kaleci Muslera güçlükle kornere çeldi.

ZAHA ETKİLİ GELDİ

Galatasaray formasıyla ilk kez ilk 11'de bir maça başlayan Wilfried Zaha, ilk devrede sol kanattan etkili ataklar geliştirdi. 31. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sol çaprazdan savunma arkasına sarkan Wilfried Zaha'nın çaprazdan yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

BU KEZ TETE GOLE YAKLAŞTI

Karşılaşmanın 35. dakikasında Galatasaray bir kez daha gole yaklaştı. Angelino'nun sol kanattan çevirdiği topta Tete'nin kafa vuruşunu Bahadır çizgi üzerinde kontrol etti.

ZAHA YİNE GOLE YAKLAŞTI

Sol kanattan akınlarına devam eden Wilfried Zaha, 40. dakikada üst üste çalımlarla ceza alanına girdi ve sol çaprazdan vuruşu savunmadan sekip direğin yanından auta gitti.

BAHADIR YİNE BAŞARILI

İlk devrenin son anlarında Mauro Icardi gole yaklaştı. Boey'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Mauro Icardi'nin ceza alanı içinden yerden sert yaptığı vuruşu yine kaleci Bahadır kurtardı.

TOLUNAY KAFKAS'TAN İKİ HAMLE

Ankaragücü'nde teknik direktör Tolunay Kafkas, ikinci yarının başında Efkan Bekiroğlu ve Atakan Çankaya'yı oyuna aldı. Oyundan çıkan isimler ise Riad Bajic ve Kaan Güneren oldu.

ANKARAGÜCÜ İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

İkinci devreye hızlı bir başlangıç yapan Ankaragücü, 48. dakikada Renaldo Cephas'ın golüyle 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen hücumda Efkan Bekiroğlu'nun pasıyla savunma arkasında topla buluşan Cephas, kaleci ile yaklaşık 30 metre topu boş alanda sürdükten sonra karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı mağlup etti ve takımını 1-0 öne geçirdi.

GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ

Maçın 52. dakikasında sağ kanattan çizgiye inip ceza alanına giren Sacha Boey topu sürüklemek isterken yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak devam kararı çıktı.

ZAHA'DAN MÜTHİŞ GOL

Karşılaşmanın 56. dakikasında Galatasaray'ın skoru eşitleyen golü Wilfried Zaha'dan geldi. Sol çaprazdan ceza alanına giren Fildişi Sahilli yıldız çok sert bir vuruşla kaleci Bahadır'ı mağlup etti ve skoru 1-1'e getirdi.

TETE İNANILMAZ BİR GOL KAÇIRDI

Maçın 59. dakikasında Galatasaray ikinci gole çok yaklaştı. Sol çaprazda topla buluşan Zaha, orta alana doğru topu sürerken sağ çaprazdan ceza alanına hareketlenen Tete'yi gördü. Yakın mesafeden kaleciyi geçen Tete, yaklaşık 1 metreden boş ağlara topu gönderemedi.

BAHADIR YİNE KURTARDI

Maçın 60. dakikasında sol kanattan Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı ortaya kale ağzında Icardi çok sert bir kafa vuruşu yaptı. Kaleci Bahadır Icardi'nin yaptığı kafa vuruşunda müthiş bir refleks göstererek gole izin vermedi.

GALATASARAY ÖNE GEÇTİ

Maçın 70. dakikasında Sacha Boey sağ çaprazdan ceza alanına girip kale ağzındaki Icardi'ye çıkarmak istedi. Icardi'den önce araya giren Hayrullah kayarak golü engellemek istedi ve ağlara doğru giden topu direğe çarptırdı. Pozisyonun devamında VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Volkan Bayarslan topun çizgiyi geçtiğini belirterek gol kararı verdi.

DAVINSON DİREĞİ GEÇEMEDİ

Karşılaşmanın 89. dakikasında Mertens'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda bu kez Davinson Sanchez kafayla vurdu. Top iki direğin birleştiği yere çarpıp dışarı çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Galatasaray-MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

4. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, barajdaki rakip futbolcunun kafasına da çarpan topu kaleci Bahadır Güngördü son anda kornere çeldi.

7. dakikada Tete'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Zaha'nın şutunda kaleci Bahadır Güngördü'nün uzanarak müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.

20. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Morutan'ın çektiği şutta, uzak köşede kaleci Muslera son anda topu oyun alanına çelerek gole izin vermedi.

29. dakikada Angelino'nun sol kanattan yaptığı ortada, Kerem Aktürkoğlu'nun kale sahası önünde yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

30. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Zaha'nın dar açıdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

32. dakikada Zaha'nın pasıyla ceza yayının sol tarafında topla buluşan Icardi'nin sert şutunda, kaleci Bahadır Güngördü meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

35. dakikada Angelino'nun sol taraftan açtığı ortada, arka direkte Tete'nin kafa vuruşunda top kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı.

40. dakikada soldan çalımlarla ceza sahasına giren Zaha'nın şutunda savunmadan Mujakic'in ters vuruşu sonrası top az farkla yandan kornere çıktı.

45+3. dakikada Boey'in sağ kanattan attığı pas sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Icardi, şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Renaldo Cephas, topla birlikte ceza sahasına girdi. Cephas'ın, kaleci Fernando Muslera'yla karşı karşıya pozisyonda sağ köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarak ağlara gitti. 0-1

53. dakikada sol taraftan Angelino'nun ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topa Kerem Demirbay'ın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Bahadır Güngördü meşin yuvarlağı kornere çeldi.

56. dakikada Angelino'nun pasında topla buluşan Wilfried Zaha rakibini geçip yaptığı vuruşta kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

59. dakikada ceza yayı gerisinden Zaha'nın pasında, ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Tete, kaleci Bahadır Güngördü'yü de geçip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

69. dakikada Tete'nin pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Sacha Boey'in kaleci Bahadır'ın üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta kaleye giden topu Hayrullah yatarak uzaklaştırdı. VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Volkan Bayarslan topun çizgiyi geçtiğini belirterek orta noktayı gösterdi. 2-1

82. dakikada sağ taraftan Dries Mertens'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Mauro Icardi'nin yaptığı kafa vuruşunda kaleci Bahadır Güngördü son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Hakemler: Volkan Bayarslan, Cevdet Kömürcüoğlu, Süleyman Özay

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Angelino, Lucas Torreira (Abdülkerim Bardakcı dk. 82), Kerem Demirbay (Barış Alper Yılmaz dk. 65), Tete (Dries Mertens dk. 73), Kerem Aktürkoğlu (Halil Dervişoğlu dk. 82), Wilfried Zaha (Sergio Oliveira dk. 73), Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Victor Belsso, Tanguy Ndombele, Cedric Bakambu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Hayrullah Bilazer, Uros Radakovic (Mert Çetin dk. 10), Nihad Mujakic, Matej Hanousek (Anastasios Chatzigiovanis dk. 82), Andrej Dokanovic, Ali Kaan Güneren (Atakan Çankaya dk.46), Garry Rodrigues, Olimpiu Morutan (Alper Uludağ dk. 61), Renaldo Cephas, Riad Bajic (Efkan Bekiroğlu dk. 46)

Yedekler: Rafal Gikiewicz, Alperen Kuyubaşı, Cem Türkmen, Pedrinho, Federico Macheda

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Goller: Renaldo Cephas (dk. 48) (Ankaragücü), Wilfried Zaha (dk. 56), Hayrullah Bilazer (dk. 69 k.k.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Olimpiu Morutan, Mert Çetin, Nihad Mujakic (Ankaragücü)