Zeugma Mozaik Müzesi, 2022'de 439 bin kişiyi ağırlayarak ziyaretçi rekoru kırdı

Tarihi İpek Yolu üzerinde 2011 yılında 30 bin metrekarelik alanda hizmete açılan Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep'te bulunan yerli ve yabancı ziyaretçilerin en çok ziyaret ettiği mekanların başında geliyor.

"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne de sahip müzede başta "Çingene Kızı" mozaiği olmak üzere "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda kurtarma kazıları sırasında çıkarılan eşsiz mozaikler sergileniyor.

Zeugma Mozaik Müzesi, kurulduğu 2011'de 71 bin 323, 2012'de 169 bin 38, 2013'te 179 bin 297, 2014'te 206 bin 684, 2015'te 178 bin 995, 2016'da 108 bin 835, 2017'de 169 bin 773, 2018'de 267 bin 552, 2019'da 340 bin 569, 2020'de 87 bin 642, 2021'de 242 bin 145, geçen yıl ise 439 bin kişiyi ağırladı.

"KURULUŞ TARİHİNDEN İTİBAREN EN YÜKSEK RAKAM OLDU"



Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, 2022 yılını dolu dolu geçirdiklerini söyledi.

Zeugma Mozaik Müzesi'ne yurt içinden ve dışından ilginin giderek arttığına işaret eden Çomak, "2022 sonu itibarıyla Zeugma Mozaik Müzemizi 439 bin kişi ziyaret etti. Bu aynı zamanda kuruluş tarihinden itibaren en yüksek rakam oldu. 2021 yılında Haziran ayından sonra turizm sezonu açıldı. Kovid-19 nedeniyle kapanmalar oluyordu. Bu dönemden sonra biz yoğun bir ziyaretçi ağırlamaya başladık. 2023'te 600 binli rakamların üzerine çıkmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

GECE MÜZECİLİĞİ BU YIL DA DEVAM EDECEK



Çomak, havaların sıcak olduğu yaz aylarında Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan özel izinle müzenin saat 22.00'ye kadar hizmet verdiğini hatırlattı.

Bu uygulamanın ziyaretçi sayısına olumlu yansıdığını ifade eden Çomak, yaklaşık 2,5 ay uygulanan gece müzeciliğinin bu yıl da devam edeceğini kaydetti.

Ziyaretçilerden Volkan Alevok, İstanbul'dan ailesiyle GAP turu için yola çıktıklarını ve ilk olarak Gaziantep'e geldiklerini ifade etti.

Tarihi çok sevdiğini belirten Alevok, "Buraya ikinci gelişim. İlk sefer eşimle geldim şimdi ise çocuklarımı getirdim. Bütün ailelere tavsiye ederim. Burası bizim toprakların tarihi. Yerinde gelip görmek lazım. Çok güzel ve oldukça geniş ve ferah bir müze. Ülkemiz kadar tarihle iç içe yaşayan başka bir ülke yok." diye konuştu.