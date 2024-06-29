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Asya'nın vizesiz rotaları
29 Haziran 2024 Cumartesi 07:24:00 - Güncelleme:29 Haziran 2024 Cumartesi 07:24:00

Asya'nın vizesiz seyahat rotaları... Bakmadan tatil planı yapmayın!

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Asya, diğer kıtalarla karşılaştırıldığında Türk vatandaşlarına vize uygulamayan ülkelerin sayıca daha fazla olduğu bir coğrafya. Çok geniş bir alanı kaplayan Asya kıtasında vizesiz gidilebilen çok sayıda ülke var.

Hint Okyanusu'nun turkuaz sularıyla çevrili geniş adalar ülkesi Maldivler irili ufaklı 1200 adası ve 30 mercan adası ile cenneti yeryüzüne getiren eşsiz yerlerden biri. Su üstü villaları, dünya standartlarındaki dalış noktaları, lüks otelleri, eşsiz gün batımları, 300'den fazla tropikal balık türünün yaşadığı sığ lagünleriyle Maldivler; hem aileler, hem arkadaş grupları hem de çiftler için harika bir destinasyon! Berrak denizi, bembeyaz kumsalları, dekorasyon dergilerinden fırlayan otelleri ile romantik kaçamakların ve balayı tatillerinin en gözde destinasyonu olan bu büyüleyici "Sular Ülkesi", hayatta bir kez yaşanması gereken deneyimler listemizde hep var. Maldivler'de her bir otel "Atoll" denilen adacıkta bulunuyor ve bu adacıklar ülke yüzölçümünün yalnızca %4'ünü oluşturuyor. Hint Okyanusu'nun "uçuk mavi" rengine ve bembeyaz kumlarına sahip adalar ülkesinde bu yaz balayı, romantik bir tatil veya çocuklarınızla keyifli bir tropik tatil yapmak istiyorsanız Maldivler otel önerilerimize bakmadan programınızı yapmayın!

BÜYÜLEYİCİ BİR DÜNYA

Hindistan'ın güneyinde yer alan; tapınakların, çay tarlalarının, baharatların ve fillerin diyarı olan Sri Lanka ise ziyaretçilerine büyüleyici bir dünyanın kapılarını açıyor. İsmi Sinhala dilinde "Görkemli Ada" anlamına gelen Sri Lanka; köklü geçmişi, pek çok dini ve etnik kültürü barındıran yapısı ve benzersiz doğasıyla unutulmaz seyahat duraklarından bir tanesi. Ülke, Budist ve Hindu tapınaklarının büyüsüne dalıp, antik kentlerini keşfedebileceğiniz dünyanın en etkileyici destinasyonlarından. Binlerce bitki ve hayvan türü arasında harika zaman geçirebileceğiniz ülkede bölgenin köklü tarihi ve kültürel dokusunu keşfedebileceğiniz çok sayıda tarihi mekan ve yerleşim yeri bulunuyor.

TROPİK ADALARIYLA ÖN PLANA ÇIKIYOR

Filmlere konu olan tropikal iklimli adaları, turistlerin akın ettiği Budist tapınakları ve benzersiz doğasıyla ünlü Tayland keyifli bir tatil için sizleri bekliyor! Tayland'ın uzaktan kaotik, içine girdiğinizde kendi cennetinizi yaratmaya imkan veren cenneti Phuket "deniz-kum-güneş" güzelliğine indirgenmeyecek egzotik kültürü ve tropik bitki örtüsüyle "rüya ada" olmaya devam ediyor. Renkli yaşamı, el değmemiş plajları, kristal görünümündeki deniz suları, kireçtaşından küçük kayalıklarını eklediğinizde bu fantastik manzaralar ortaya çıkıyor. Birbirinden güzel plajları, renkli ve yeni tatlar keşfedeceğiniz restoranları, lüks ve gözlerden uzak butik otelleri ile görülmeye değer.

GÖRKEMLİ PETRA'DA GECEYİ İZLEYİN

Antik çağlara dek uzanan köklü geçmişi, görkemli tapınakları ve tarihi yapıları ile Ürdün yeni maceralar yaşayabileceğiniz harika bir seyahat rotası. Dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen Petra, Lut Gölü ile Akabe Körfezi arasında bulunan antik bir kent. Yüzyıllar boyunca unutulan ve 19. yüzyılda İsviçre asıllı gezgin Johann Ludwig Burckhardt tarafından keşfedilen bu antik şehir, 2007 yılında Dünya'nın Yeni 7 Harikası Listesi'ne seçildi. Bu büyüleyici antik şehir dar bir kanyon içerisinde, kayaların oyulması sonucunda inşa edilen yapılarıyla adeta gerçeküstü bir deneyime sahip. Bedevi müzikleri eşliğinde, geleneksel Bedevi nane çayı ikramıyla Petra ve Nebatiler hakkında detaylı bilgiler edineceğiniz Petra by Night'a katılarak burayı bir de yıldızların altında görmelisiniz.

127 AKTİF VOLKAN SİZİ KORKUTMASIN

Birbirinden güzel plajları ve farklı inançları temsil eden tapınaklarıyla Asya'nın kuşkusuz en güzel ülkelerinden biri olan Endonezya iç içe geçen tarihi mekanları ve benzersiz doğal güzellikleriyle kesinlikle görülmeye değer! Sınır kapısından vize alarak gidebileceğiniz Endonezya; kuzeyde Malezya, doğuda ise Doğu Timor ve Papua Yeni Gine ile komşu. Dünyanın en kısa boylu insanlarının yaşadığı, dünyanın en kalabalık 4. nüfusuna sahip, 127'si aktif olmak üzere 150'den fazla volkana ev sahipliği yapan ülkede gezip görecek çok şey, keşfedecek çok yer var. Güneydoğu Asya'nın kendine has sükûneti ve dinginliği ile kalbimizi fetheden Endonezya son derece ilginç bir coğrafyaya sahip. 17.500'e yakın minik adacıktan oluşan ülke, bu anlamda benzersiz bir örnek.

Etiketler : seyahat tatil gezi asya vizesiz seyahat
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