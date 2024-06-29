1924'ten bu zamana kadar müze olarak faliyet gösteren Topkapı Sarayı tarihinde bir ilki yaşıyor. Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Topkapı Sarayı'na ilk kez gece saatlerinde de ziyaret edilebilecek.



TOPKAPI SARAYI'NI GECE KEŞFEDİN!



Tarihinde ilk kez gece saatlerinde ziyarete açılacak olan Topkapı Sarayı, bugünden itibaren her cumartesi 21.00-23.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Topkapı Sarayı'nı gece keşfetme imkanı sunan uygulamada ziyaretler gruplar halinde olacak.

Müzeyi gece saatlerinde ziyaret etmek isteyenler için ilk grup saat 21.00'de, ikinci grup ise saat 22.00'de kabul edilecek. Grupların 300 kişiyi geçmemesine özen gösterilecek.

BİRÇOK BÖLÜMÜ GECE GEZİLEBİLECEK!



Topkapı Sarayı'nı gece ziyaret etmek isteyenler geziye özel biletleri gişeden temin edilebilecek.

Saraya gece ziyareti aşağıdaki gibi olacak...

Topkapı Sarayı'na gece turlarının başlangıç ve bitiş noktası Bab-ı Hümayun olacak.

Gezi kapsamında ikinci avluda yer alan Divan-ı Hümayun, Kubbealtı ve Saray Saatleri Galerisi görülebilecek.

Harem bölümünde de Karaağalar Mescidi, Karaağalar Taşlığı, Cariyeler Koridoru, Valide Sultan Dairesi, Hünkar Hamamı, III. Murat Has Odası, Gözdeler Dairesi ve Mabeyn Taşlığı, Altın Yol ile yeni sergi düzeniyle yakın zamanda ziyarete açılan Kuşhane Mutfağı gezilebilecek.

Gece ziyaretleri kapsamında Topkapı Sarayı'nın üçüncü avlusunda yer alan Arz Odası, Mukaddes Emanetler Dairesi ve Fatih Köşkü ile Hazine Sergisi de yeniden keşfedilebilecek.

Topkapı Sarayı'nın dünyaca ünlü Hazine Sergisi içerisinde yer alan Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht gibi şaheserler de görülebilecek.

Ziyaretçiler saraydaki gece turunda Havuzlu Teras'ta dolaşabilecek, İftariye Kameriyesi'nden ise İstanbul'u seyredebilecek.