Yılın ilk günlerinin keyifli rotaları

Fransız – Kanadalı kimliği ile çok kültürlü, çok renkli bir yaşam alışkanlığının hüküm sürdüğü Quebec City aynı zamanda Kuzey Amerika'nın en eski yerleşim yerlerinden biri. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Old Town, bu köklü tarihin ve çok kültürlü geçmişin bir tablosu gibi karşımıza çıkıyor. Arnavut kaldırımlı sokakları, 17. ve 18. yüzyılda inşa edilen evleri ve evler arasında yükselen kilise kuleleriyle kartpostallardan farksız. Bu sevimli sokaklar çocukluğumuzda dinlemekten hiç sıkılmadığımız masalları anımsatıyor.

BÜYÜLEYİCİ BİR KÖY



Finlandiya'da konumlanan Noel Baba Köyü ve kuzey ışıkları ile özdeşleşen Rovaniemi, kesinlikle kış deyince akla gelen ilk şehirlerden biri. Kuzey Kutup Dairesi'nin 6 km yakınında yer alan Rovaniemi, gökyüzündeki şöleni izleyebileceğiniz en iyi yerlerden de bir tanesi. Gündüzleri Husky kızağına binerek, buzda balık tutarak ya da kar aracıyla safariye çıkarak destansı kuzey ışıkları gecesine hazırlanabilirsiniz. Eğer kuzey ışıklarını izlemek dışında başka aktivitelerle ilgileniyorsanız, Aviemore ve Cairngorms Ulusal Parkı da uğrayabileceğiniz başlıca yerler arasında.

SAKİN BİR TATİL ARAYANLAR İÇİN MONTEPULCİANO İDEAL



Yılın herhangi bir zamanında ziyaret etmek için büyüleyici ve tarihi bir şehir olan Montepulciano, kış mevsiminde daha şenlikli bir hal alıyor. Toskana bölgesinin tepelerine kurulmuş küçük bir Ortaçağ kenti olan bu şehir, kalabalıktan uzak sakin bir kış tatili geçirmek isteyenler için doğru bir adres. Muhteşem manzarasıyla keşfedilmesi gereken yerlerden.

KIŞ MASALI YAŞATACAK TAM BİR ORTAÇAĞ KENTİ



Göz alıcı surlarla ve kulelerle çevrili bir Ortaçağ kenti olan Estonya'nın başkenti Tallin tam bir kış masalı yaşatıyor. Tarihi şehir meydanının kuleleri, Arnavut kaldırımlı sokakları beyaz içerisinde harika bir manzara oluşturuyor. Orta Çağ'dan Sovyet Dönemi'ne uzanan tarihi sayesinde kültürel, sanatsal ve mimari olarak şehir farklı birçok güzelliğe kavuşmuş. UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne eklenmiş olan Tallinn özellikle kışın karlar altında size yüzlerce fotoğraf çektirecek kadar güzelleşiyor. Şehir panoraması için Toompea Tepesi'ne çıkabilirsiniz. Arnavut kaldırımlı sokaklarında dolaşması, tarih kokan evlerini tek tek incelemesi pek keyifli.

AMSTERDAM PAZARLARI FARKLI LEZZETLERLE DOLU



Amsterdam'a büyük ihtimalle hep yazın gittiniz. Peki, kışın nasıl bir yere dönüştüğünü biliyor musunuz? Şehrin pek çok bölgesinde kurulan pazarlarından Spreculass'ı, Hollanda peynirlerini ve aynı zamanda küçük pankek Poffertjes'i tatmayı ihmal etmeyin. Pazarlarda bütün bunların yanı sıra bölgenin meşhur tahta ayakkabıları, lale soğanları ve porselenlerini bulmanız da mümkün. Özellikle yılbaşı döneminde Amsterdam'ın farklı bölgelerinde kurulan açık hava buz pistlerinde buz pateni keyfi yaşayabileceğinizi de ayrıca belirtelim.