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06 Haziran 2024 Perşembe 11:10:00 - Güncelleme:06 Haziran 2024 Perşembe 11:10:00

Uçhisar Kalesi'ne ziyaretçi akını!

Kaynak: AA

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Kapadokya'nın meşhur seyir zirvesi Uçhisar Kalesi, 5 ayda 92 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Kapadokya'nın simgelerinden olan Uçhisar Kalesi, bölgeyi ziyarete gelen turistlerin ziyaret ettiği mekanların başında geliyor.

Kapadokya'daki tarihi Uçhisar Kalesi, 2024'ün başından bu yana yaklaşık 92 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Kapadokya'nın simgelerinden olan Uçhisar Kalesi, bölgeye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanların başında geliyor.

Roma döneminde tüf kayanın oyulmasıyla yapılan, 179 metre yüksekliğindeki dev peribacası görünümündeki kale, bölgeyi yüksekten izlemek isteyen turistleri misafir ediyor.

Uçhisar Belediye Başkanı Abdullah Çamcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uçhisar Kalesi'nde yerli ve yabancı turistleri konuk ettiklerini belirterek, "Uçhisar Kalesi, Kapadokya'nın merkezinde harika bir yer. Buraya çıkan insanlar bütün bölgeyi rahatlıkla izleyebilir. Zirveye merdivenlerden çıkarken manzaranın keyfini çıkarabilirler. İlk 5 ayda 92 bin ziyaretçimiz var. Yıl sonu itibarıyla 400 bin ziyaretçi hedefliyoruz." dedi.

Çinli turist Weiqi Lin ise keyifli bir tatil planıyla geldiği Kapadokya'daki tarihi ve doğal dokudan etkilendiğini dile getirerek, bölgenin coğrafi güzelliklerini yukarıdan seyretmek için Uçhisar'a çıktığını söyledi.

Turistlere yöresel ürün satışı yapılan bir işletmenin yetkilisi Sinan Demir de kaleye ilginin her geçen yıl arttığını ifade ederek, "Uçhisar Kalesi 'güneşin bekçisi' olarak adlandırılır ve tam bir seyir noktasıdır. Güneşin doğuşu da batışı da buradan çok güzel görünür. Uçhisar Kalesi için bölgenin zirvesi denilebilir." diye konuştu.

Etiketler : kapadokya uçhisar kalesi turizm
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