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23 Aralık 2023 Cumartesi 12:20:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 12:20:00

Turizmciler sektörün 2023'ü yüzde 15 büyümeyle tamamlayacağını öngörüyor

Kaynak: AA

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Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Erkan Yağcı, "Bölgemizde herhangi bir olumsuz siyasi ve ekonomik gelişme olmadığı sürece 2024, 2023'ten daha iyi olacak." dedi.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Erkan Yağcı, bu yılın turizmde gerek turist sayısının gerekse gelirlerin arttığı bir yıl olduğunu söyledi.

Şubatta yaşanan depremin tüm ülkeyi sarstığını, özellikle turizm sektörünün bu durumdan etkilendiğini dile getiren Yağcı, "Deprem, Rusya-Ukrayna krizi, İsrail-Filistin gerginliğine rağmen Türkiye turizmi geçen yıla oranla yüzde 15'lik büyümeyle yılı kapatacak. Bütün sıkıntılara, zorluklara rağmen iyi kapatacağımız bir yıl oluyor. Kolay bir yıl olmadı ama sonucu iyi oldu." diye konuştu.

Yağcı, turizm hareketliliğinin sadece sahil kesimlerinde değil her bölgede görüldüğünü belirtti. Türkiye'de turizmin tüm bölgelere yayılmasını sağlayacak bir politika uygulandığına işaret eden Yağcı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının bu amaç doğrultusunda kurulduğunu ifade etti.

Ajansın tüm bölgelerde turizmin gelişmesi için çok ciddi çalışmalar yaptığını söyleyen Yağcı, "Türkiye bir hazinenin üzerinde. Çok ciddi kültürel değerlerimiz, varlıklarımız var. Deniz, güneş, kum zaten vazgeçilmez üçlümüz ama bunun yanında doğal ve kültürel varlıklar Türkiye'nin 81 ilinde turizm yapmamıza olanak sağlıyor." ifadesini kullandı.

Erkan Yağcı, bu yıl büyüme bekledikleri tüm pazarlarda olumlu sonuç aldıklarını dile getirdi.

Yılın başında İngiltere pazarında bir büyüme öngördüklerini belirten Yağcı, özellikle Antalya bölgesinde bu pazarda ciddi büyüme kaydedildiğini bildirdi. Pazarların çeşitlendirilmesi için kamu ve özel sektör olarak yoğun çalışma yaptıklarını belirten Yağcı, bu yılki rakamların çalışmaların ne kadar olumlu sonuç verdiğini gösterdiğini söyledi.

"2024 ÇOK DAHA İYİ OLACAK"

Turizmde rekor yılının 2019 olduğunu hatırlatan Yağcı, verilere bakıldığında 2023'ün 2019'u geride bıraktığını söyledi. Bundan sonra Türkiye turizminin geleceğini 2023 rakamlarını referans alarak planlayacaklarını dile getiren Yağcı, şunları kaydetti:

"Türkiye turizmi gerçekten çok ciddi bir ivme katetti. Türkiye, turist sayısında dünya turizm ligi sıralamasında ilk dörde yerleşti. Dolayısıyla Türkiye artık dünyada kendini kabul ettirmiş bir turizm ülkesi, bir turizm markası. Şunu çok net olarak görüyoruz, bölgemizde herhangi bir olumsuz siyasi ve ekonomik gelişme olmadığı sürece 2024, 2023'ten daha iyi olacak. Tabii pandemiden sonra şunu öğrendik, gelecekle ilgili bir öngörüde bulunmak gerçekten zorlaştı. Şu anki verilere göre 2024'ün iyi olacağını düşünüyoruz. Şu anda bir rakam vermek gerçekçi değil ama ilk çeyreğinde daha net bir tabloyla karşılaşmış olacağız."

KÜÇÜK OTEL YÖNETİCİLERİ DE 2023'TEN MEMNUN

Küçük Oteller Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gayret de Almanya ve Rusya ağırlıklı olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden misafir ağırladıklarını, sektörün yüzünü güldürecek bir yıl yaşadıklarını ifade etti.

Gelecek yılın rezervasyonlarını almaya başladıklarını dile getiren Gayret, "2024'ten beklentimiz daha yüksek. Dünyadaki olumsuz gelişmelere rağmen Rusya ve Almanya pazarındaki satışlar oldukça iyi gidiyor. İngiltere'den yapılan rezervasyonlar da çok iyi. Polonya pazarı son 3 yıldır büyük bir atağa geçti. Gelir düzeyi iyi olan turistler." dedi.

Etiketler : kaçak içki turizm büyüme türkiye otelciler federasyonu erkan yağcı
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