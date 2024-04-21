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21 Nisan 2024 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:21 Nisan 2024 Pazar 15:00:00

Turistler rotayı İshak Paşa Sarayı'na çevirdi

Kaynak: AA

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Osmanlı'nın Anadolu'daki en seçkin eserleri arasında yer alan tarihi İshak Paşa Sarayı görkemli yapısıyla "Turizm Haftası"nda da yerli ve yabancı ziyaretçileri konuk ediyor.

Osmanlı'nın Lale Devri'nde Anadolu'da inşa ettiği en görkemli yapılar arasında yer alan İshak Paşa Sarayı, Doğubayazıt ilçesinin güneyinde doğu ve güney tarafı sarp dağlarla çevrili tepelik alanda bulunuyor.

Konumu itibarıyla "kartal yuvası"nı andıran tarihi yapı, çevresinde bulunan İslam alimi Ahmed-i Hani Türbesi, Urartu Kalesi, Ahmed-i Hani Müzesi ve Eski Bayezid Camisi ile yılın her mevsimi ziyaretçi ağırlıyor.

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan ve yerleşkesinde cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonları bulunan İshak Paşa Sarayı, görkemli yapısıyla dikkati çekiyor.

Mimari yapısı ve duvarlarındaki süslemelerinde Osmanlı, Selçuklu ile Barok ve Rokoko mimarilerinden izler taşıyan tarihi yapıyı geçen sene 213 bin kişi ziyaret etti.

Batı illeri başta olmak üzere birçok ilden seyahat acentelerinin bölgeye ilgi gösterip turlar düzenlemesiyle ziyaretçi sayısı giderek artan tarihi sarayı, girişte görevlilerin bilet karşılığı tuttukları sayıya göre 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 14 bin turist gezdi.

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından yılın her mevsimi ziyaretçiyi misafir eden tarihi yapı da "15-22 Nisan Turizm Haftası" dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

"BÖLGEDE TURİZM AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR YER"

Trabzon'dan gelen fotoğraf tutkunu Necdet Bozali, öğrenci kafilesiyle İshak Paşa Sarayı'nı ziyarete geldiklerini söyledi.

Sarayda yabancı turist yoğunluğuna dikkati çekerek bunun güzel bir gelişme olduğunu belirten Bozali, Doğu Anadolu'nun güzide yerlerinden birinin İshak Paşa Sarayı olduğunu işaret etti.

Sarayı rutin olarak ziyaret ettiklerini anlatan Bozalı, "Bu hafta da tekrar ziyarete geldik. Her sene farklı öğrencilerimizi getiriyoruz. Hepsi beğenerek geliyor. Bazıları defalarca geliyor. Bölgede turizm açısından çok önemli bir yer. Burası Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden izler taşıyor." ifadelerini kullandı.

Giresunlu Şükrü Salim Kemal ise Doğu Anadolu turuna çıktıklarını ve ilk durak yerlerinin İshak Paşa Sarayı olduğunu anlattı.

Sarayın her mevsim çok güzel olduğunu dile getiren Kemal, şunları kaydetti:

"Sarayda fotoğraf çekmekten büyük bir zevk aldık. Özellikle dünyada kalorifer sisteminin ilk burada yapılması, taşların renkleri ve her şeyine bayıldık. Kısmet olursa tekrar tekrar geleceğiz. Ağrı Dağı'nın ihtişamı çok farklı, diğer dağların arasında bir baba dağ olarak duruyor. İnsanın devamlı hayranlıkla izleyesi geliyor. Bizim için buradan ayrılması çok zor olacak. Hep aklımız burada kalacak." diye konuştu.

"SARAYIN TARİHİ VE MİMARİSİ BİZİ ÇOK ETKİLEDİ"

İstanbul'dan gelen Dilara Türkmen de turla bölgeyi gezmeye geldiklerini, İshak Paşa Sarayı'nı da ilk defa gördüklerini çok beğendiklerini belirterek, "Sarayın tarihi ve mimarisi bizi çok etkiledi. Ağrı Dağı'nı da gördük. Van'da Akdamar Adası'nı da gördük. Buralar çok keyifli ve çok güzel yerler. Bu kadarını tahmin etmiyordum. Beklentimin çok fazla ötesinde oldu." ifadelerini kullandı.

Etiketler : doğu bayazıt ishak paşa sarayı turizm turist
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