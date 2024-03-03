VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Manavgat yangınında gönülleri fetheden İbrahim dededen Murat Kurum'a duygu dolu sözler
Türkiye'de ilk defa "Yaşlı Profili Araştırması" yapıldı
Pakistan meclisinde yapılan oylamada Şahbaz Şerif ikinci kez başbakan seçildi
Emine Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu paylaşımı
Bakan Yumaklı'dan 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü mesajı
"Gazze'de Ramazan öncesi ateşkes için ciddi bir çaba var"
03 Mart 2024 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:03 Mart 2024 Pazar 13:30:00

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 162 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı,162 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 162, Hakkari'de 157, Palandöken'de 140, Sarıkamış'ta 132, Ergan'da 128, Yalnızçam'da 61, Erciyes'te 53, Yıldızdağı'nda 50, Haserek'te 46, Uludağ'da 40, Davraz'da 35, Ovacık'ta 27, Kartepe'de 23, Mersivan'da 21, Kop'ta 20, Denizli'de 17, Zigana'da 15, Gevaş'ta 6, Yıldıztepe ve Ilgaz'da 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez03.03.2024En düşükEn yüksek
HakkariHKY-143
KartalkayaKY-12
SarıkamışP-73
PalandökenP-60
ErganP-40
ErciyesY-22
KartepeY56
UludağKY-34
ÇambaşıKKY05
YıldıztepeY05
MersivanAB-54
YalnızçamP-123
IlgazKY04
Yıldız DağıKKY04
ZiganaP-35
KopÇB-53
DenizliÇB-47

(P: Puslu, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, Y: Yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, HKY: Hafif kar yağışlı)

Etiketler : kayak merkezleri kar kalınlığı kartalkaya
Nilperi Şahinkaya'nın Sezen Aksu'ya benzerliği şaşırttı

Nilperi Şahinkaya'nın Sezen Aksu'ya benzerliği şaşırttı
Hayali Dubai'de yaşamak

Hayali Dubai'de yaşamak
Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor

Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor
Artık gençler çalışsın

Artık gençler çalışsın
Bu dizi çok konuşulacak!

Bu dizi çok konuşulacak!
Kayakta ayak kaslarını yırttı

Kayakta ayak kaslarını yırttı
Gökhan Özen, Los Angeles'ta klip çekti

Gökhan Özen, Los Angeles'ta klip çekti
38'nci yaşa sürpriz kutlama

38'nci yaşa sürpriz kutlama
Pamuk Pars, Uludağ'da enerji depoladı

Pamuk Pars, Uludağ'da enerji depoladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX