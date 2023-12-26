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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
26 Aralık 2023 Salı 10:45:00 - Güncelleme:26 Aralık 2023 Salı 10:45:00

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kaynak: AA

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 143, Ergan'da 131, Hakkari'de 121, Kartalkaya'da 75, Keltepe'de 60, Sarıkamış'ta 58, Yıldıztepe'de 42, Ilgaz'da 36, Erciyes'te 24, Mersivan'da 21, Çambaşı'da 17, Yalnızçam'da 16, Uludağ'da 15, Yıldızdağı'nda 13, Zigana'da 12, Murat Dağı, Haserek ve Denizli'de 9, Kop ve Elmadağ'da 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez26.12.2023En düşükEn yüksek
PalandökenÇB-160
HakkariÇB-15-1
ErganPB-61
SarıkamışPB-42
IlgazS-33
KartalkayaS15
UludağAB58
YalnızçamKY-23
ZiganaÇB-12
ErciyesAB-16
YıldıztepeS-24
Murat DağıAB27
KopÇB-24
DenizliS08

(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, S: Sisli)

Etiketler : meteoroloji kayak merkezleri kar kalınlığı palandöken
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