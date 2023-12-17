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17 Aralık 2023 Pazar 13:45:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 13:45:00

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 114 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kaynak: AA

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 114 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 114, Palandöken-2'de 73, Hakkari'de 59, Sarıkamış'ta 41, Ergan'da 35, Kartalkaya'da 32, Kartepe'de 16, Yalnızçam'da 12, Erciyes'te 9, Uludağ'da 8, Çambaşı'nda 7 ve Denizli'de 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez17.12.2023En yüksekEn düşük
PalandökenKY-50
Palandöken-2KY-30
HakkariY-102
SarıkamışKY-36
ErganKY-50
KartalkayaKY-7-6
KartepeKY-11
YalnızçamKY-60
ErciyesKY02
UludağKY-3-1
ÇambaşıKY-5-3
DenizliKY05

(KY: Kar yağışlı, Y: Yağmurlu)

Etiketler : meteoroloji kayak merkezleri kar kalınlığı palandöken erzurum
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