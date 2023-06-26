385 kilometrelik Hitit yolu, bayram tatilini doğada geçirmek isteyenleri bekliyor

2011 yılında "Güneş Kursunun İzinde" sloganıyla hayata geçirilen Hitit yolu, Anadolu'nun zengin tarihi ve kültürel mirasını doğaseverlerle buluşturuyor.

Toplam 236 kilometre boyunca işaretlenen rota üzerindeki 17 parkur, alternatif güzergahlarla 385 kilometreye ulaşıyor. 406 kilometre uzunluğundaki 6 bisiklet parkurunu da barındıran Hitit yolu günübirlik, kısa, kamplı uzun ve bisiklet olmak üzere üç bölümden oluşuyor.

Hitit yolu yürüyüş ve bisiklet parkurları, yürüyüşçülere UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Hattuşa Ören Yeri ile bölgedeki diğer önemli Hitit yerleşimleri Alacahöyük ve Şapinuva arasındaki eski yollarda seyahat etme fırsatı sunuyor.

Hitit yolunun en gözde parkuru olan Budaközü Vadisi ve Yazır Deresi'nin bulunduğu bölüm ise özellikle ilkbahar ve yaz aylarında ziyaretçilerine heybetli ağaçlarla çevrili dere yatağında yürüyüş yapma imkanı sağlıyor.

Hitit başkenti Hattuşa'nın bulunduğu platoyu saran iki vadiyi dolaşan toplam 23 kilometrelik Budaközü parkuru; asma köprüleri, su geçişleri, mağaraları, ahşap yürüyüş platformları ve eşsiz doğasıyla ziyaretçilerin en çok tercih ettiği bölüm olarak dikkati çekiyor.

Ziyaretçiler, doğa yürüyüşünün ardından hem UNESCO Dünya Kültür Mirası hem de Dünya Belleği listelerinde yer alan Hattuşa Antik Kenti ve Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı'nı ziyaret ederek 8 bin yıllık tarihi keşfedebiliyor.

Boğazkale Kaymakamı Nazmi Yücel, Budaközü Vadisi'nin her mevsim ziyaretçilerini büyüleyebilen eşsiz güzellikte bir bölge olduğunu söyledi.

Doğa ve tarihseverleri Boğazkale'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Yücel, "İlçemiz Dünya Kültür Mirası, Dünya Belleği Mirası olmasının yanında aynı zamanda milli park alanı özelliği taşıyor. Seyahat yazarları, gezginler ve turizm dergileri tarafından Türkiye'deki en keyifli yürüyüş rotaları arasında gösterilen, UNESCO logosu taşımaya hak kazanan Hitit yolu, aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen 14 yürüyüş rotası arasında yer alıyor." dedi.

Kurban Bayramı'nda doğaya çıkmayı planlayanları Boğazkale'ye davet eden Yücel, "Profesyonel doğaseverlere ve ailelere huzurlu zaman geçirme imkanı sağlayan Hitit Yolu, Kadeş Barış Anlaşması'nın imzalandığı, yani bir nevi barışın keşfedildiği topraklara tarih ve doğayla iç içe bir yolculuğa davet ediyoruz." diye konuştu.