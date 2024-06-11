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11 Haziran 2024 Salı 15:53:00 - Güncelleme:11 Haziran 2024 Salı 15:53:00

100 liraya da var bin liraya da... İşte Bodrum'da lahmacun fiyatları

Kaynak: DHA

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Türkiye'nin en ünlü tatil beldelerinden Bodrum'da lahmacun ve plaj fiyatları el yakıyor. Özel plajlara giriş ücretleri 500 lira ile 3 bin lira arasında değişirken, lahmacun ve hamburger fiyatları da sunum ve malzemesine göre bin liralara kadar çıkıyor. İşte detaylar...

Bodrum'da, deniz sezonu başlarken, özel plajlara giriş ücretleri 500 TL'den başlıyor, 3 bin TL'ye kadar çıkıyor. Özel plajlarda 1 lahmacun 100 ile 1000 TL, hamburger ise içindeki malzeme ve sunum hizmetine göre 450 ile 1000 TL arasında değişiyor.

Türkiye'nin ve dünyanın en ünlü turizm rotalarından biri olan Bodrum'da yaz sezonun başlamasıyla özel plaj işletmeleri de kapılarını açtı.

Yarımada genelinde belediye plajları halka ücretsiz hizmet verirken, özel plaj işletmelerinde ise giriş fiyatları 500 TL'den başlıyor, 3 bin TL'ye kadar çıkıyor. Arz-talep dengesine göre işletmeler tercih edilirken, işletmedeki loca fiyatları ise değişkenlik gösteriyor.

Öte yandan, özel plaj işletmelerinde satılan 1 hamburgerin fiyatı 450 TL ile 1000 TL, lahmacunun fiyatı ise 100 TL ile 1000 TL arasında değişiyor.

Etiketler : bodrum plaj lahmacun
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