Zeytin ve zeytinyağı ile kolesterolü düşürmek mümkün

Kolesterolün vücudumuzda oluşturduğu değişiklikleri gözlemlememiz birçok hastalığı önlemede önemli rol oynuyor. Yüksek kolesterol erken teşhis edilip tedavi edilmediği takdirde kalp hastalıkları ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarına sebep olabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Okan Er, "Kolesterolü düşürmek için öncelikle hastalarımıza (haftanın en az 5 günü, en az 30 dakika hızlı tempo yürüyüş egzersizi) öneriyoruz. Akdeniz tipi beslenmeyle, taze sebze ve meyve ağırlıklı, özellikle zeytin, zeytinyağı tüketimi ön planda olan katı yağlardan uzak bir diyet öneriyoruz. Bazı hastalarımız yağlı yemediklerini ve kilosunun olmamasına rağmen kolesterolünün yüksek çıktığını söyleyerek bize geliyor. Genetik olarak bu tarz ailevi etkiler görebiliyoruz. Düzenli kan tahlilleri verilerek en az 20 yaşına gelmiş insanları kan kolesterol düzenlerine baktırmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.