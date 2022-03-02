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02 Mart 2022 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:02 Mart 2022 Çarşamba 09:00:00

Yumurta rezervi düşüklüğü erken menopoza işaret

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Kadınlarda yumurtalık rezervi hakkında bilgi veren en önemli göstergenin Anti Mülleriyan Hormon (AMH) değeri olduğunu söyleyen Op. Dr. Emel Türkoğlu, yaşla birlikte azalma gösteren bu değerin 35 yaşın altında düşük olmasının, erken menopoza işaret edebileceğini belirtti.

Kadınlarda yumurtalık rezervi hakkında bilgi veren en önemli göstergenin Anti Mülleriyan Hormon (AMH) değeri olduğunu söyleyen Op. Dr. Emel Türkoğlu, yaşla birlikte azalma gösteren bu değerin 35 yaşın altında düşük olmasının, erken menopoza işaret edebileceğini belirtti. Türkoğlu, "Yaş ilerledikçe AMH seviyesi düşer. Böyle bir durum yaşandığında eğer kişi evliyse ve çocuk sahibi olmak istiyorsa vakit kaybetmeden gerekli tedaviler düzenlenerek gebelik sağlanabilir. Bekâr kadınlar içinse ileride çocuk sahibi olabilmeleri adına oosit(yumurta) dondurma işlemi önerilir" dedi.

Etiketler : Yumurta rezervi düşüklüğü Op. Dr. Emel Türkoğlu erken menopoza işaret
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