VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Diyanet'ten T.C. iddialarına yalanlama
Son 24 saatte 17 bin 956 yeni vaka
Yüzbinlerce öğretmeni ilgilendiriyor! Bakan Özer tarih verdi
"Milli Teknoloji Hamlesi gençlerimizin azmiyle aleve dönüşüyor"
Hamas Hareketi mensubu 4 kişi silahlı saldırıda öldü
Kripto paralar piyasada
Formula 1 şampiyonu belli oldu
2022 yılı bütçe maratonu tamamlanacak
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kadir İnanır'dan haber var
Ünlü ressam evinde ölü bulundu
Mardin'de petrol keşfi coşkusu!
Bütçe görüşmelerinde Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar
Bakan tarih verdi! 7 hat hizmete giriyor
CHP'li İBB yıkmaya devam ediyor!
İkinci defa koparılınca dayağı yedi: Bayrak ve sancak bizim kırmızı çizgimiz
Türkiye'de de görüldü! Omicron'un ana semptomu belli oldu
CHP'li İBB'de PKK şoku!
Kar geliyor
İsveç'ten PKK/PYD'ye skandal destek!
Rumlar doğal gaz krizini tırmandırıyor
Ay Görevi çalışmaları sürüyor
Yarışma programında yer alacak
Hafıza kaybı yaşamış
12 Aralık 2021 Pazar 19:41:00 - Güncelleme:12 Aralık 2021 Pazar 19:56:00

Türkiye'nin koronavirüs tablosu belli oldu! Son 24 saatte 17 bin 956 yeni vaka

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'de son 24 saatte 345 bin 754 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 345 bin 754 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 22 bin 648 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,03, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,05 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 655 bin 651 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"HASTANEYE YATIRILMALARINA İHTİYAÇ OLMAMIŞTIR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul'da, 5'i İzmir'dedir. Bu 6 kişi Kovid-19'u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır."

Etiketler : koronavirüs tablosu türkiye kovid19 tablo pozitif yeni vaka sağlık bakanı fahrettin koca omicron varyantı sağlık bakanlığı
7 ay sonra yeniden ‘Güz Gülleri'

7 ay sonra yeniden ‘Güz Gülleri'
Gardırobunda katliam yapmış!

Gardırobunda katliam yapmış!
Bebek Tatlıtuğ göründü

Bebek Tatlıtuğ göründü
34 yaşına sette girdi

34 yaşına sette girdi
Böbreğine stent takılacak

Böbreğine stent takılacak
Karım çok yetenekli

Karım çok yetenekli
Kanunsuz Topraklar'a yeni yüz

Kanunsuz Topraklar'a yeni yüz
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı
Boynunda servet yatıyor

Boynunda servet yatıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER