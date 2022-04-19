Karpal tünel sendromu elde uyuşma yapar

Karpal tünel sendromunun el ve parmaklara yayılabilen ağrı, uyuşma, karıncalanma veya güç kaybı olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel, "Uzun süreli bilgisayar, cep telefonu kullananlarda, tenisçilerde, el işleriyle fazla meşgul olanlarda ve ev hanımlarında daha fazla görülür. Hastanın günlük yaşam ve uyku kalitesini bozabilir" dedi. Uzel "Kalıcı his kayıpları gelişebilir ve başparmağın çevresindeki kaslarda erime görülebilir. Böyle durumlarda başparmağın hareketleri bozulabilir, elin kavraması güçsüzleşebilir ve ince tutuşlarında sıkıntılar ortaya çıkabilir. Şişmanlık, gebelik, damar hastalıkları, diyabet, romatizmal hastalıklar, tiroid bezinin az çalışması yani hipotiroidi, el bileği kırıkları karpal tünel sendromu gelişmesinde risk faktörleri olarak sayılabilir" diye konuştu.