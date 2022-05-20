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20 Mayıs 2022 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2022 Cuma 09:00:00

Karanfil yağı ağrı dindirir

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Zihin ve beden üzerinde yatıştırıcı etkiye sahip olan karanfil yağı, baş ağrısını kısa sürede geçiriyor.

Zihin ve beden üzerinde yatıştırıcı etkiye sahip olan karanfil yağı, baş ağrısını kısa sürede geçiriyor. Güçlü bir aromaya sahip olan karanfil yağı, cilt sorunları, diş ağrısı, hazımsızlık, öksürük, astım, baş ağrısı ve stres gibi çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılır. En önemli ve yaygın kullanımı baş ve diş ağrıları içindir. Zihin ve beden üzerinde yatıştırıcı bir etkiye sahip olduğundan, ağrıyı hafifletmeye ve gidermeye yardımcı olur. İçerdiği anti-inflamatuar maddesinin ağrı kesici etkisi vardır. İltihaplı hastalıklar sonucu ortaya çıkan şiddetli baş ağrısı için, bir çay bardağına 3 damla karanfil yağı damlatıp içebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı deniz tuzu, 2 çay kaşığı badem veya hindistancevizi yağı ve 2-3 damla karanfil yağını karıştırın. Alnınıza masaj yaparak bu karışımı uygulayın. Anında bir soğutma etkisi sağlayacak ve baş ağrısını hafifletecektir.

Etiketler : Karanfil yağı ağrı dindirir diş ağrısı hazımsızlık öksürük ağrı kesici etkisi
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