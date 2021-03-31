İdrarda köpürme böbrekte sorunun habercisi

Gece sık sık idrara çıkma, idrarda koyu renk veya köpüklenme, bacaklarda şişlik gibi şikayetlerin böbrek hastalıklarının habercisi olduğunu ifade eden Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Altındal, pandemi döneminde böbrek hastalıklarının belirtilerinin göz ardı edilerek hastaneye başvurularda gecikmeler yaşandığını söyledi. Gece sık sık idrara çıkma, çay rengi idrar, idrarda köpüklenme, tansiyonun yüksek ölçülmesi, yüz ve bacaklarda şişlik, böğürde ağrının böbreklerdeki sorunların en önemli belirtileri olduğuna işaret eden Doç. Dr. Altındal, "Belirtilerin göz ardı edilmesi ve hastalığın geç bir evresinde hastaneye başvurma, ilaç ve diyet uyumsuzluğu, özellikle kan basıncı ve kan şekerinin uzun süre yüksek seyretmesi, reçetesiz veya kontrolsüz olarak uzun süre böbreğe zararlı etkisi olan ilaçların kullanımı gibi hatalar böbrek kaybı ile sonuçlanabilir" uyarısında bulundu.

