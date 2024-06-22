Gözden yabancı cisim çıkartmak

Gözlerde enfeksiyon, glokom, kırma kusuru, katarakt, sarı nokta hastalığı... Pek çok kişinin ortak sorunu olan göze yabancı cisim kaçması yaşam kalitemizi alt üst etmekle kalmıyor, çıkarılmadığı takdirde sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Yapılabilecek ilk yardım ile oluşabilecek ciddi sorunları büyük oranda önleyebilmemiz mümkün.

Yabancı cisim gözden nasıl çıkarılır?

Gözler ve yabancı cismin ilk temasını hissettiğiniz an bul su ile yıkamalısınız. Halk arasında ovuşturulması doğru olarak görülse de, ovuşturulmadan yıkanmalıdır. Yıkama ardından yabancı cismin bulunduğu alan gözlemlenir ve çıkarılır. Ellerimiz ve parmaklarımız vücudumuzdaki en bakterili alanlardandır. Çıkarılma işlemi için parmak kullanılmamalıdır. Gözde oluşturabilecek hassasiyetler arasında göz ve parmağın teması da vardır. Gözdeki yabancı cismi sakin kalarak gazlı bez ya da steril olan herhangi bir peçeteyle çıkarmak gerekir. Cismin çıkarılması ardından göz kapatılarak dinlendirilir.

Göze giren yabancı cisim görünmüyorsa

Yabancı cisim görünmüyor ve semptomlar devam ediyorsa yabancı cisim üst göz kapağının altında olabileceği ihtimali düşünülmelidir. Kişinin gözünün üst kirpiklerini tutmasını ve üst göz kapağını alt kapağın üzerine çekmesini isteyin. Alt kirpikler parçacığı temizleyebilir.

Yabancı cisim gözden çıkarılmazsa

Herhangi bir şekilde bir yabancı unsur gözden atılamazsa o bölgede bir enfeksiyon gelişebilir.

Dikkat!

Gözdeki yabancı cisim hala çıkmıyorsa acil bir sağlık kuruluşundan destek almanızı öneririz.