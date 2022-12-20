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20 Aralık 2022 Salı 09:00:00 - Güncelleme:20 Aralık 2022 Salı 09:00:00

Bebeklerde soğuk yanığına dikkat!

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Uzmanlar, hassas yapıları nedeniyle bebeklerin soğuktan daha çabuk etkilendiğini söyleyerek, ebeveynleri uyardı.

Uzmanlar, hassas yapıları nedeniyle bebeklerin soğuktan daha çabuk etkilendiğini söyleyerek, ebeveynleri uyardı. Mevsim değişimlerinin bebeklerde yeni cilt sorunlarını ortaya çıkarabileceğini bildiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Alpaslan Taşkın, "Soğuk, kuru hava ve sert kış rüzgarları en yumuşak bebek yanaklarını bile kurutur. Dudak kuruluğu, özellikle çok fazla salya akıyorsa, bebekler için yaygın bir sorundur. Dudakları ve dudaklarının etrafındaki deri salyadan sürekli ıslandığından, üst deri tabakası tahriş olur. Bu durumda güvenli bir dudak balsamı kullanın. Lanolin, yeni doğmuş bir bebek için de güvenlidir. Dudakları çatlamış yeni doğan emziriyorsanız, anne sütü uygulayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Bebekler Gökmen Alpaslan Taşkın soğuk yanığı
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