Ağrı kesiciyle geçmeyen baş ağrısı riskli

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Köse Özlece, "Baş ağrısı, dünyada ve ülkemizde en sık karşılaşılan nörolojik hastalıklar arasında. Beyin damar hastalıklarından da inme ve beyin kanamaları, ölüm oranı yüksek hastalıklar arasında ikinci sırada bulunuyor. Son yıllarda Alzheimer hastalığı da çok yaygın şekilde görülmeye başladı. Baş ağrıları 'primer' ve 'sekonder' olarak iki gruba ayrılıyor. Primer, yani birinci baş ağrıları beyinle ilgili olabiliyor. Sekonder ağrılar, genellikle başka bir hastalığın belirtisi olarak kendini gösteriyor. Örneğin migren ve gerilim türü baş ağrıları birinci gruba giriyor. Bu hastalıklar sık görülmesine karşın yeterince önemsenmiyor. Düzenli tedavi edilmediğinde de başka rahatsızlıklara da neden olabiliyor" diye konuştu.

