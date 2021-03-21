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21 Mart 2021 Pazar 08:10:00 - Güncelleme:21 Mart 2021 Pazar 08:10:00

Ağrı kesiciyle geçmeyen baş ağrısı riskli

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Beyin hastalıkları ile ilgili en uyarıcı semptom, baş ağrısıdır. Ağrı kesicilere yanıt vermeyen, geceleri uykudan uyandıran şiddetli bir baş ağrısı görmezden gelinmemeli ve nöroloji hekimine başvurulmalı.

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Köse Özlece, "Baş ağrısı, dünyada ve ülkemizde en sık karşılaşılan nörolojik hastalıklar arasında. Beyin damar hastalıklarından da inme ve beyin kanamaları, ölüm oranı yüksek hastalıklar arasında ikinci sırada bulunuyor. Son yıllarda Alzheimer hastalığı da çok yaygın şekilde görülmeye başladı. Baş ağrıları 'primer' ve 'sekonder' olarak iki gruba ayrılıyor. Primer, yani birinci baş ağrıları beyinle ilgili olabiliyor. Sekonder ağrılar, genellikle başka bir hastalığın belirtisi olarak kendini gösteriyor. Örneğin migren ve gerilim türü baş ağrıları birinci gruba giriyor. Bu hastalıklar sık görülmesine karşın yeterince önemsenmiyor. Düzenli tedavi edilmediğinde de başka rahatsızlıklara da neden olabiliyor" diye konuştu.

Etiketler : baş ağrısı ağrı kesici beyin hastalıkları
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