Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var

Şarkıcı Sinan Akçıl, Kadir Çetin'in programına konuk oldu. Siyasete sıcak bakan Akçıl, "Siyasete atılırsam milletvekili olursam günün birinde ikisini bir arada götürmeyi düşünüyorum. O konuda bir devrim yapmak istiyorum. Ben siyaseti takım elbise üzerine kurulu bir anlayış olarak görmüyorum" dedi.

Sosyal medyada farklı görüşlerin linç edildiğini ifade eden Akçıl, "Sosyal medyanın komple kapanması lazım. O zaman gerginlik biter. Eskiden insanlar bu kadar birbirine ulaşıp hakaret edip ortamı geremiyordu, sosyal medya çıktı herkes herkese gider yapıp hakaret ediyor, ortamı geriyorlar" açıklamasında bulundu.

Görüşlerinden ötürü İBB'nin konserlerine davet almadığını ileten Akçıl, "Onların genelde kadrolu sanatçıları var onları çıkarıyorlar. Murda ve Hadise gibi'' diyerek göndermede bulundu.