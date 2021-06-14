Maldivler'den itiraf geldi

Oyuncu Ece Uslu, Alp Tuğhan ile sürpriz bir aşka yelken açtı. Uslu, mutluluğunu Maldivler tatilinden duyurdu.

Uzun süredir özel hayatında yalnız olan oyuncu Ece Uslu, sürpriz bir birlikteliğe başladı. 46 yaşındaki oyuncu, kalbini işadamı Alp Tuğhan'a kaptırdı. Ece Uslu, gözlerden uzak sürdürdüğü aşkıyla son dönemin uğrak tatil beldelerinden olan Maldivler'e uçtu. Baş başa romantik bir seyahat gerçekleştiren ikiliden Ece Uslu, tatilden fotoğraflarını paylaşarak aşkını da böylelikle takipçilerine ilan etmiş oldu. Paylaşımlarıyla çok sayıda beğeni alan ikiliye, tebrik mesajları yağdı. Çifte, 'Mutluluğunuz gözlerinden okunuyor', 'Çok yakışmışsınız' şeklinde yorumlar geldi.