Eğlence başlıyor

BKM organizasyonuyla sevilen sanatçılar hayranlarıyla buluşuyor. Denizbank Harbiye Açık Hava'da konserler, tiyatro oyunları ve stand-up gösterilerinden oluşan etkinlik 14 Ağustos'ta Aydınlıkevler'le başlayacak. Oyun, ilk kez Harbiye sahnesinde perde diyecek. Selami Şahin, Aşkın Nur Yengi Kenan Doğulu, Çok Güzel Hareketler 2, Yasemin Sakallıoğlu ve Cem Adrian gibi isimlerin yer aldığı organizasyonun finalini 18 Ekim'de Sertab Erener gerçekleştirecek.