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11 Kasım 2020 Çarşamba 16:19:00 - Güncelleme:12 Kasım 2020 Perşembe 11:16:00

Didem Soydan aşk yaşadığı Burak Deniz hakkında konuştu: Mutluyuz

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Didem Soydan, aradığı mutluluğu oyuncu Burak Deniz de buldu.

Bir süredir birlikte olan Didem Soydan, ilişkisinin sorulması üzerine ''İlişkimiz güzel gidiyor. Köpeğim köpük benden çok Burak'la zaman geçiriyor. Sık sık onunla beraber çekiyorsunuz'' diyerek gülümsedi. 

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