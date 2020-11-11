Didem Soydan aşk yaşadığı Burak Deniz hakkında konuştu: Mutluyuz

Bir süredir birlikte olan Didem Soydan, ilişkisinin sorulması üzerine ''İlişkimiz güzel gidiyor. Köpeğim köpük benden çok Burak'la zaman geçiriyor. Sık sık onunla beraber çekiyorsunuz'' diyerek gülümsedi.

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