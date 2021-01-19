Çukur'un Seren Erdenet'i İrem Sak'tan veda mesajı

Ayrılık mesajını sosyal medyadan duyuran İrem Sak, "Tek tek yazmak lazım herkesi, lakin çok kalabalık bir aile Çukur. Siz benim hayatıma siyah ağırlıklı da olsa inanılmaz bir renk kattınız Gözümün değdiği her gözü öperim, teşekkür ederim. Araç hazır değilse bir yemek yer giderim’’ notunu düştü.

