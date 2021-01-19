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19 Ocak 2021 Salı 20:03:00 - Güncelleme:20 Ocak 2021 Çarşamba 15:13:00

Çukur'un Seren Erdenet'i İrem Sak'tan veda mesajı

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Çukur dizisine Seren Erdenet karakteriyle giriş yapan İrem Sak, diziye veda etti.

Ayrılık mesajını sosyal medyadan duyuran İrem Sak, "Tek tek yazmak lazım herkesi, lakin çok kalabalık bir aile Çukur. Siz benim hayatıma siyah ağırlıklı da olsa inanılmaz bir renk kattınız Gözümün değdiği her gözü öperim, teşekkür ederim. Araç hazır değilse bir yemek yer giderim’’ notunu düştü.

Etiketler : Çukur Seren Erdenet İrem Sak magazin
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