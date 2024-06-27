"Kıskançlık olayını abartmış"

Oyuncu Burcu Kıratlı, iki kez evlenip boşandığı Sinan Akçıl'ın "Burcu aşırı kıskançtı" sözlerine yanıt verdi.

Sinan Akçıl'ın açıklamasını abartılı bulduğunu belirten Burcu Kıratlı, "Kıskançlık tek taraflı olacak bir şey değil. İki kişinin karşılıklı birbirini kıskanmasıdır. Hiç öyle bir şey yok" dedi.



BURCU KIRATLI'DAN KISKANÇLIK YORUMU



Özgüvensiz birisi olmadığını dile getiren Burcu Kıratlı, "Karşı taraf seni ne kadar kıskanıyorsa sen de o kadar kıskanıyorsun. Zaten bir ilişkide kıskançlık yoksa o ilişki de yok demektir'' dedi.

BURCU KIRATLI KISKANILIYOR MU?



Burcu Kıratlı, "Siz kıskanılıyor muydunuz?" sorusuna, "Çok fazla. Onun dediğinden daha fazladır" yanıtını verdi.