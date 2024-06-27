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27 Haziran 2024 Perşembe 07:11:00 - Güncelleme:27 Haziran 2024 Perşembe 07:11:00

Burcu Kıratlı'dan Sinan Akçıl'a yanıt: Kıskançlık olayını abartmış

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Oyuncu Burcu Kıratlı, daha önce iki kez evlenip boşandığı şarkıcı Sinan Akçıl'ın “Burcu aşırı kıskançtı” sözlerine yanıt verdi. Burcu Kıratlı, "Kıskançlık tek taraflı olacak bir şey değil. İki kişinin karşılıklı birbirini kıskanmasıdır. Hiç öyle bir şey yok." dedi.

Oyuncu Burcu Kıratlı, iki kez evlenip boşandığı Sinan Akçıl'ın "Burcu aşırı kıskançtı" sözlerine yanıt verdi.

BURCU KIRATLI'DAN SİNAN AKÇIL'A YANIT

Sinan Akçıl'ın açıklamasını abartılı bulduğunu belirten Burcu Kıratlı, "Kıskançlık tek taraflı olacak bir şey değil. İki kişinin karşılıklı birbirini kıskanmasıdır. Hiç öyle bir şey yok" dedi.

BURCU KIRATLI'DAN KISKANÇLIK YORUMU

Özgüvensiz birisi olmadığını dile getiren Burcu Kıratlı, "Karşı taraf seni ne kadar kıskanıyorsa sen de o kadar kıskanıyorsun. Zaten bir ilişkide kıskançlık yoksa o ilişki de yok demektir'' dedi.

BURCU KIRATLI KISKANILIYOR MU?

Burcu Kıratlı, "Siz kıskanılıyor muydunuz?" sorusuna, "Çok fazla. Onun dediğinden daha fazladır" yanıtını verdi.

Etiketler : sinan akçıl kıskanç kıskançlık burcu kıratlı
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