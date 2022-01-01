Son olarak 'Ada Masalı' dizisinde rol alan oyuncu ve bir çocuk annesi Nihan Büyükağaç, ses teknisyeni eşi Murat Şentürk'ten fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldı. Ekran macerasına devam eden, şimdilerde 'Okul Yolunda' dizisiyle anlaşan Büyükağaç'ın anlaşmalı boşanacağı öne sürüldü.