Yeni yasama yılı başladı
Kaynak: AA
TBMM'nin 27. Dönem 6. Yasama Yılı başladı. Genel Kurul Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.
27. Dönem 6. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
Başkan Erdoğan yeni dönemin sözünü şimdiden verdi
Meclis'te seçim öncesi son yasama yılı!
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un anıta çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Başkanvekilleri Haydar Akar, Celal Adan ve Nimetullah Erdoğmuş, partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve TBMM bürokratları katıldı.