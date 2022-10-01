Başkan Erdoğan'dan TBMM'de flaş asgari ücret açıklaması

Başkan Erdoğan, 27. Dönem 6. Yasama Yılı açılışında konuşuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki canlı yayını izlemek için tıklayın

Son dakika haberi: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ile açıldı. Özel oturumda Genel Kurul'a hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa, asgari ücret zammı ve yeni ekonomi modeli konuları başta olmak üzere önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, yeni anayasa için, "Yeni anayasayla kazanımların ahdi temelini de olması gereken hale getirmek istiyoruz." dedi. Erdoğan, yeni ekonomi modeli için ise, "Açık konuşmak gerekirse, ekonomi modelinde tercih değişikliğine durduk yere gitmedik. Oyunun kurallarını aleyhimize karşı değiştirmeye kalkmasalardı, bunu değiştirmek zorunda kalmazdık." ifadelerini kullandı.



Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün saat 14.00'te yeni yasama yılına özel oturum ile başladı. TBMM'nin seçim öncesi son yasama yılı açılışı için Meclis Başkanı Mustafa Şentop bir konuşma gerçekleştirdi. Şentop, açılış konuşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurul'a takdim etti. Başkan Erdoğan'ın Genel Kurul'a katılmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Başkan Erdoğan, İstiklal Marşı'nın ardından kürsüye gelerek Genel Kurul'a hitap etti. Erdoğan, konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüöm şehitleri anarak başladı. Erdoğan, yeni ekonomi modeli için, "Açık konuşmak gerekirse, ekonomi modelinde tercih değişikliğine durduk yere gitmedik. Oyunun kurallarını aleyhimize karşı değiştirmeye kalkmasalardı, bunu değiştirmek zorunda kalmazdık." dedi. Yeni anayasa için ise, "Yeni anayasayla kazanımların ahdi temelini de olması gereken hale getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, asgari ücret zammı için ise, "Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN GENEL KURUL'A HİTAP EDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na her yıl olduğu gibi bu yıl da katıldı. Erdoğan, Şentop'un açılış konuşmasının ardından kürsüye geldi ve Genel Kurul'a hitap ediyor.

"MECLİSİMİZİN TARİHİ MİSYONUNU YERİNE GETİRECEĞİNE İNANIYORUM"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

TBMM'nin 27'nci dönem 6'ncı yasama yılını sizlerle birlikte ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yüce kurumda ülkemize hizmet eden tüm milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi yolunda görev yapanları yad ediyorum. Devletimizin bekası uğrana canlarını feda eden şehit ve gazilerimizi anıyorum.

Düşmanlarımıza göz açtırmayan polislerimize, askerlerimize, jandarmamıza, istihbaratçılarımıza başarılar diliyorum. Bu kardeşlerimizin Rabbimin korumasını niyaz ediyorum.

TBMM Milli Mücadele yıllarından beri milletimizin her beklentisinin karşılanmasında öncü rol üstlenmiştir. Çıkarılan kanunlar, komisyonlar ve genel kurulda bekleyen tekliflerle, bundan sonraki çalışmalarda Meclisimizin tarihi misyonunu yerine getireceğine inanıyorum.

Bugün, Meclisimizin son yasama yılının açılışı. Meclisimizin seçim takvimine göre çalışmalarına ara vermeden önce pek çok düzenlemeyi hayata geçirerek, bu yasama yılında görevini yerine getireceğine inanıyorum.

"DÜNYAMIZIN VE BÖLGEMİZİN TARİHİ GÜNLER YAŞADIĞI DÖNEMDE SEÇİMLERİ YAPACAĞIZ"

Dünyanın ve bölgemizin tarihi günler yaşadığı, asırlık dengelerin sarsıldığı siyasi, ekonomik ve askeri güç merkezlerinin yeniden oluştuğu dönemde bu seçimleri yapacağız. Sizlerin üstlendiğiniz misyonun gereğini başarıyla yerine getirmiş bir kadro olarak milletimizin gönlünde yerinizi aldığınıza inanıyorum.

Türkiye'yi ısrarla müstemleke muamelesine maruz bırakmak isteyenler Meclisimizin onurlu duruşundan rahatsızdır. Biz, kimin ne dediğine, ne istediğine değil; milletimizin neye ihtiyacı olduğuna, yasamasıyla, yargısıyla, yürütmesiyle istikametimizi çiziyoruz.

YENİ ANAYASA MESAJI: İÇİMİZDE UHDE KALDI

İçimizde uhde kalan bir diğer konu yeni anayasadır. Ülkemizi sivil, yeni, demokratik, kapsayıcı bir anayasaya kavuşturmaktır. Yeni anayasa konusunda 2013 ve 2021 yılında yaptığımız çağrılar, maalesef bu kazanıma yetmedi.

İnsanlarımızın temel hak ve özgürlüklerini en üst seviyeye çıkaran sessiz devrimleri hayata geçirdiğimiz gibi yeni anayasa çalışmasını da tamamlayacağız. Yeni anayasayla kazanımların ahdi temelini de olması gereken hale getirmek istiyoruz.

"BUNLAR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SON ÇIRPINIŞLARI"

Ülkemizin bir numaralı sorunu uzun yıllar boyunca terördü. Terör örgütlerini sınırlarımız içinde bitirirken, sınırlarımız dışında da adeta felç ederek yeni bir güven ve huzur iklimi oluşturduk. Bu gerçeği elini vicdanına koyan kimse inkar edemez.

Teröristlerin giriştikleri tek tük eylem teşebbüsleri, inşallah bu hainlerin son çırpınışlarıdır.

Operasyonlarla terör örgütleri sınırlarımız içerisinde bitirildi.

"MERKEZİNDE EKONOMİ OLAN TUZAKLAR İLE UĞRAŞTIK"

Ülkemize kazandırdığımız asırlık eser ve hizmetler de geri kalmışlık, yokluk ve yoksulluğu da ortadan kaldırmıştır. Eğitimden sağlığa, spordan sosyal desteklere her alanda hayatına dokunmadığı tek bir insanımız yoktur.

Küresel krizlerin ağır etkileriyle de mücadele ettik. Ülkemize yönelik saldırıları da göğüslemek mecburiyetinde kaldık. 2018 Haziran ayından bugüne dünyamız 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en ağır sınamaları yaşamıştır. Türkiye olarak biz, merkezinde ekonominin yer aldığı tuzaklarla uğraştık. İnsanlarımızın doğrudan günlük hayatlarına dokunan ekonomi meselesi ayrıca ehemmiyetlidir.

"YENİ EKONOMİ MODELİNİ SİNSİ OYUNLARI BOZMAK İÇİN GELİŞTİRDİK"

TEM'e yönelik yaklaşımımızı enine boyuna değerlendirdik. Yeni ekonomi politikası akıntıya kürek çekme amacına hizmet etmiyor. Ülkemize diz çöktürme gayesinde ne kadar iyi, doğru, kazançlı olduğu iktisat politikalarına maruz kaldığımız sinsi oyunlara karşı kendi modelimizi geliştirdik. Bunun dünyada örnekleri mevcuttur. Kendimize neresinden bakarsanız bakın, eşsiz kazançlar sağlayacak yol seçtik.

Açık konuşmak gerekirse, ekonomi modelinde tercih değişikliğine durduk yere gitmedik. Oyunun kurallarını aleyhimize karşı değiştirmeye kalkmasalardı, bunu değiştirmek zorunda kalmazdık. Olanda hayır vardır anlayışıyla yönümüzü geleceğe çevirdik. Kendi özgün ekonomi modelimizi inşa ettik. Saldırıların önünü kesik, kaynakları bulduk. Kısa, orta ve uzun vadeli programlarımızı süratle güncelledik.

"BİZİM FARKIMIZ GERÇEĞİ HERKESTEN ÖNCE GÖRMEK"

Türkiye ekonomi modelinin başarısında geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız altyapı sayesinde sahip olduğumuz üretim ve istihdamın çok büyük katkısı vardır. Gelişmiş ülkelerin zahirde beyan ettikleri politikaların gerisinde istihdamı koruma amaçlı politikalara yönelmelerinin amacı budur. Bizim farkımız bu gerçeği herkesten önce görmemizdir.

"KİMSEYİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Yaşanan sıkıntıları, dalgalanmaları görmezden gelmiyoruz. Döviz kurundaki yükseliş ve enflasyondaki artıştan dolayı kayıplarını gayet iyi biliyoruz. Bunların önüne geçecek tedbirleri almaya başladık. KKM olduğu bir dizi tedbirler paniğin önünü kestik. Enflasyondaki artışın neden olduğu kaybı önlemek için asgari ücreti, memur ve emekli maaşlarını yılbaşında ciddi oranda artırdık. Temmuz ayında daha ileri taşıdık. Yeni yılbaşında tekrar gözden geçireceğiz. Hiçbir vatandaşımızın enflasyona ezilmesine izin vermeyeceğiz.

TBMM'DE ÖZEL OTURUM! ŞENTOP AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPTI

TBMM 3 aylık aranın ardından özel oturum ile açılıyor. Genel Kurul 14.00'te toplandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni yasama yılı için açılış konuşması yapıyor.

Şentop'un konuşması şöyle:

7. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı için buradayız.Bu dönemin tarihe şahitlik ettiğini söyleyebiliriz. Bir sonraki yasama döneminde Cumhuriyet'in ilanın 100'üncü yılını heyecanla kutlayacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün mücadele arkadaşlarını, tüm gazi ve şehitlerimizi minnetle, şükranla yad ediyorum. 100. yılını andığımız hadiselerin temelinde Milli Mücadele yer almaktadır. Milli Mücadele, sonrasındaki kahramanlıkların önsözü, mirasıdır.

Selçuklu da bizimdir, Osmalı da bizimdir. Türkiye Cumhuriyeti bizimdir, hepimizindir. Küresel ölçekte büyük belirsizliklerin yaşandığı, çatışma ve savaş ikliminin yıkıcı sonuçlar doğurduğu bir süreçten geçiyoruz. Dengelerin bozulduğu, yeni dengelerin kurulduğunu görüyoruz. Türkiye'nin uluslararası alanda güvenilir ve önemli bir ülke olarak öne çıktığını memnuniyetle görmekteyiz. Tahıl krizinin çözülmesi Türkiye'nin dünya için yapıcı rolünü gösteren önemli bir örnektir.

Değişen şartlar ne olursa olsun, Türkiye barıştan yana çalışmayı sürdürmeye devam edecektir. Türkiye fikri, Türkiye sınırlarından çok daha büyük bir muhtevaya sahiptir. Mazlum ve mağdur milletlerin geleceğe dair duyduğu umudun adıdır Türkiye.

Türkiye uluslararası hukukta sahip olduğu tüm haklarını korumak konusunda kararlıdır. Türkiye, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tavrını desteklemektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kıbrıs Türklerinin haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir.